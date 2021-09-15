看《海岸村恰恰恰》了解生活沒那麼公平／人生不是代入公式，沒有標準答案！

▲人生並沒那麼公平，有人一輩子走在崎嶇不平的砂石路，也有人拚了命往前跑，最後卻遇上斷崖。（圖／翻攝自韓國tvN官方網站）

我很喜歡最近很紅的韓劇《海岸村恰恰恰》，雖然片名很特別，但是題材很新穎，這部是描述原本住在都市的牙醫尹慧珍（申敏兒飾），因為一連串的工作問題，辭去了工作搬到了海邊的小鎮，在那裡遇到了包辦村內大小事的洪班長（金宣虎飾），兩人發展出一段甜蜜的愛情故事。

裡面的漁村純樸就像我們現實生活中會遇到的情景一樣，很能讓人感同身受，尤其女主角一開始在工作上為了堅持自己的原則（以病人為出發點的治療）和老闆起了意見，進而丟了工作。

這些挫折和難過都會讓人想起了一些片段，尤其劇中的一句話：

「人生並沒那麼公平，有人一輩子走在崎嶇不平的砂石路，也有人拼了命往前跑，最後卻遇上斷崖。」這是在描述劇中愛唱歌的配角，即使很努力的唱也曾經衝上排行榜，奈何因為運氣的關係始終沒有機會走紅！這樣的遺憾相信每個人都曾經有過，遇到挫折的時候真的會發覺人生不一定這麼公平，有些人生來就順遂，而有些人不管怎麼努力仍舊看不到機會。

大部分的人其實對自己的生活都是很認真努力的，但是隨著年齡越長越大會發現這世界不是你活得努力、活得認真就能夠得到一切的，每個人都想要改變、都想要未來變得不一樣，但是每一次的選擇都不見得能夠順利。

我也曾經好幾次遇過很低潮、很大的挫折，當面臨這樣的狀況時，一開始當然會很慌亂，但是我總是告訴自己，既然遇到了就要面對，因為老天爺給了你一分挫折、也會給了你一分智慧，在這樣的狀況下也千萬不要氣餒，就像洪班長對女主角說的：

「人生怎麼可能一直都無風無雨，就算大雨撐傘也會淋濕，倒不如張開雙手接受！」

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挫折時也不要放棄，既然現在還是改變不了不如放開手接受，等待時機一定會好轉的！

如果現在的你不是很開心、遇到很多挫折，沒關係！記得洪班長的名言：

「人生不是帶入公式，不像微積分算一算就出來，也沒有正確答案！人生本來就是一連串不斷的選擇組成的，每一次的選擇都會有得有失，端看我們怎麼去看待而已。」

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