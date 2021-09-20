▲日子，從來都不會突然變好，但慢慢來，踏實下來，即使你一直過得很廢，也是會。（圖／Shutterstock）

自由的代價是捨棄！日子不會突然變好／但踏實地「自律廢」，也是會慢慢好起來

眾人羨慕我自由，但自由所付出的代價是捨棄。

旁人羨慕我做自己，而做自己條件是時間管理。

身為一位居家自由工作者，的確省去了朝九晚五上班通勤輪迴的奔波感，也不需要跟一堆不同頻道的同事們噓寒問暖，同時也不太需要應付業績、客戶的碎念，這不代表多出來的時間就會如願以償的做自己想要的。

跳出職場成為自由工作者的頭一年，我也面臨生活一團糟、兵荒馬亂想逃回職場的念頭，原因無別他，面對持續收入不穩定以及多數人的質疑，我並沒有勇氣跟金錢再耗下去。

「找份工作吧！」朋友A好心勸我。

他認為我年紀過三十而且歲數大把，還如此窮遊背包旅行也太辛苦，趁離職沒多久，跟產業還有點連結，回去資訊業當專案經理，隨便也有四五萬起跳，要靠版稅生活，這根本就是天方夜譚。

「不然就去兼差如何？」朋友B也提出了建議。

既然我心意已決死都不回資訊老本行，不如換一個產業試試看，反正先要把自己養活才是正事。我對於杞人憂天的朋友建言覺得好氣又好笑，畢竟我存款的錢還夠花，只是不知道能任性到幾時而已。

職涯也有走不下去的時候

當初為什麼會毅然決然離職呢？除了熱情耗盡這小問題外，就是深感覺「時間」不夠用，短時間的週間旅行無法滿足探索世界的野心，利用工作剩餘時間的寫作讓我感到成長緩慢，我想花更多「時間」去了解自己到底能做到哪個地步。

一開始真的不容易，少去了工作交際的時間，我卻沒有如想像般善用時間去提升自己，反而活在極度焦慮中，心想這樣做好嗎？那樣做好嗎？要去嘗試A嗎？還是要嘗試B？還是要放棄。

時間會慢慢告訴你答案

從職場畢業後，我花了很多時間跟自己對話跟溝通，大半時間是躺著，想破頭沒想法就會睡著，不知不覺就過去了一天，醒來之後又過了一天，然後不自覺又消失了一天，最後我忘了今天星期幾。

太廢的日子過著也會沮喪，所以開始振作幫自己安排一些工作，也積極安排一些旅程，也開始為自己調整生活的步伐，認真的檢視自己擁有的資源與荷包裡的份量，並朝著自己認可的道路緩步前進。

如何從廢中找回生活的意義呢？

我認為「不跟過去比較，也不設定目標，不跟他人比較，也不設定未來。」很重要，當你不焦躁，很多事情才能順利進行。

我能做得很粗糙，那就從最粗糙的開始，能寫的文字很簡單，那就從最生活的文筆開始，能接的案子很少量，那就從最少量的金錢開始。

做久了，日子，發現也挺過的去，我從一個國家，走到六十的國家；相機從一台，破了好幾台，然後又買了很多台；後背包，從一個，變成了有廠商贊助，還是英國品牌的；機票，到現在還是沒有人願意贊助我。

寫書從一本到第六本，最近出書就很認真打書宣傳，畢竟我能做的好像也只有這個。或許會有第七本，但誰知道呢？疫情期間我也覺得自己特別廢，常常追劇到天荒地老，也常日夜顛倒，但我並不會因此感到生活焦慮。同時我媽也不會焦慮，大概明白我人生有八成焦慮來自她，這女人已經放棄干擾我的生活。

自律廢是很重要的，挑一兩件你喜歡的事情去做

疫情待在家的日子，我每天都還是會整理一到兩個城市相簿，每天都會定期發文，告訴粉絲我還活著，每天都會寫一點文章，或是幾張明信片，每一天，都只做幾件事情，會讓自己快樂的事情。收入從哪裡來？團購、稿費、業配來。只是很多人因為臉書機制，常常無法看到而已。

日子，從來都不會突然變好，但慢慢來，踏實下來，即使你一直過得很廢，也是會。

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