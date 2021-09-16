▲《理想之城》只靠關係人脈上位的職場，會是你喜歡的世界嗎？（圖／翻攝自《理想之城》微博）

潛規則讓人疲憊！《理想之城》只靠關係人脈上位的職場，會是你喜歡的世界嗎？

執行工作，最討厭的是什麼？有人靠「潛規則」繞道，直接給你超前，你問他怎麼不按規則辦事？他反問你：「去排銀行排隊領錢，按照號碼來你是第五十號，A靠關係直接超前了，B靠人脈也把自己拉前了。此時倘若你有關係、有人脈，你會選擇用還是不用？」

《理想之城》劇中蘇筱說：「所以人人都用了潛規則？那規則給誰用？」但的確現實就是充滿了各種不公平，尤其應對到職場，更是血淋淋活生生的地獄。

這部寫實劇就是敘述職場中最活生生血淋淋的現實，每個人都期待有主角光環，升職就像坐電梯般直上青天，成為人中之龍，龍中之鳳，但大半的人往往最後都下了地獄。

職場底層的苦，是啞巴吃黃蓮

《理想之城》劇中有一個角色叫吳紅玫，是女主角蘇筱的學姐。大學建築系畢業之後不想往工地跑，所以選擇去建築業擔任人力資源，頂頭上司就是一個標準的必取。你可以把她想成《穿著PRADA的惡魔》裡的女主管，開口閉口參著幾句英文，很了解如何討好上位的人心，但卻對下屬極度的嚴苛跟賞罰分明，對她來說「有利用價值的才是好關係，下屬沒有利用價值，丟棄也沒關係。」

她在公司，整天恪盡職守完成主管交辦，因不會討好上司所以被討厭，甚至被同事排擠，還被對桌的人跟主管打小報告，但為了房租，又離不了職！離了職就怕連生活都有問題。

紅玫跟男友租屋在上海老舊社區，幾年工資月月往家裡送，遠地的母親說：「那是幫你存著！」她一直想等結婚後拿錢去買房，沒想到母親卻拿去給還在念書的弟弟買房，連一個房間都不給她。她想要回錢，母親卻一句話：「我養育你這麼多年，你給的錢拿去幫家裡買房有什麼錯？你就該找個能幫你買房的男人，不是讓妳也出錢一起奮鬥。你看隔壁家的丫頭，她嫁的人就替她買房買車。」

身心俱疲回到家，看到男友下班就窩在電腦前跟人連線對打，說了錢被挪用後沒有得到安慰，反而被男友怒罵。這樣的男人沒有太好的收入，平日省東省西，就連出去大餐都要用各種活動券湊成折價才敢吃，或許這就是貧窮帶來的生活疲憊。

我心想：「或許這才是大部分人貧窮感的來源，做著不喜歡的工作、處著不喜歡的環境、過著不喜歡的生活，就連家人、男友都無法支持你。最可笑的是總有人拿你跟誰比較，要你學著他、要你機靈點、要你長腦子。」

職場為什麼總讓人疲憊？大概就是太多潛規則存在

夏明說：「制定規則就是讓人去遵守、去執行，但有人就會有私心，有私心就有潛規則。」

蘇筱回：「一旦所有人不相信規則，只相信潛規則。遇到困難首先想到的就是如何運用人脈、如何找關係，那這還是我們喜歡的世界嗎？」

你是否也問過自己，如果連我們都生活在一個連自己都不喜歡的世界裡，那短暫快樂是不是也是欺騙呢？

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