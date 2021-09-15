40歲的單身狗，永遠都可以期待談戀愛，有什麼不好？

▲與其計畫戀愛、走進婚姻、生孩子，不如把當下的生活過好。（圖／Shutterstock）

你，沒有男朋友嗎？ 對，我沒有。

你，沒有想談戀愛嗎？ 對，我沒有。

快40歲的我，很坦然地說出自己的感情觀，沒有就是沒有，也不覺得非要有才可以，卻從來也不想把話說死。

20幾歲，被小說耽誤的愛情想像

20幾歲那幾年，青春正好卻不懂愛情，設定了一堆30歲前要完成的目標，一定要把自己嫁掉，沒想到過去如此大費周章的恐嚇自己，在跨越了那條線後，發現其實也都是自己嚇自己。

年輕，把愛情想得太單純、把現實想得太複雜、把成功看得太困難，把自己鎖死在一個出不去的城堡裡。人是會隨著年齡開始心智慢慢成熟變化，每個不同的階段都會有不一樣的想法跟思維，根本不用去預想未來會是怎麼樣。

談戀愛，30歲後想法變得不一樣

30歲之後，面對想要的愛情，開始向現實靠攏，面對想要的工作，不想屈就那微薄又勞累的薪水，面對想要的人生，希望簡單平順就好，只不過越簡單的事情反而越難，因為身上也綁了不少年歲所累積下來的枷鎖。

要的是人人稱羨的愛情，還是自己舒服的生活？

30歲後很多思考變得不太一樣，以前覺得出門非要美食玉饌不可，現在覺得路邊攤的美食也很好；以前花錢很隨心，現在我只花在自己覺得值得的事物上面。

以前覺得人生非要有愛情不可，不然老了沒人陪怎麼辦？

過往的旅途中我經歷了各式各樣的旅伴，也有幾段是一個人走，才發現不合拍的旅伴真的讓旅程痛不欲生，人生並非一定要有人陪才能走下去。

計畫愛情，不如讓愛情自然在未來發生

30歲後，覺得可以去思考未來不太一樣的人生，過去不在計畫範圍的旅行故事總是特別精彩，那為何歸來後我還必須因為年歲跟既有的觀念，把自己硬是塞在不合理的正軌人生中呢？

與其計畫戀愛、走進婚姻、生孩子，不如把當下的生活過好。

現在，我沒有想談戀愛，不過面對未來，希望就如同我走過的旅程，從沒有放棄。

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