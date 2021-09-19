▲面對愛情不要著急；面對自己能誠實就好。有沒有「對的人」，真的那麼重要？（圖／Shutterstock）

有沒有「對的人」，並沒有這麼重要／面對愛情不要著急；面對自己能誠實就好

茫茫人海尋找對的人，比找一根針還要難

十幾二十歲，喜歡聽戴愛玲那首歌《對的人》，歌詞裡面這麼寫：愛要耐心等待，仔細尋找，感覺很重要，寧可空白了手，等候一次，真心的擁抱。

的確，二十出頭，我都在等待那個對的人出現，甚至喜歡上一個人就整顆心掉進去，只是每次受了傷、跌了倒，或是表錯了情，才發現那個「對的人」如此艱難。

三十歲後，我喜歡聽黃小琥《沒那麼簡單》，裡面最經典的歌詞是：相愛沒有那麼容易，每個人有他的脾氣，過了愛作夢的年紀，轟轟烈烈不如平靜。幸福沒有那麼容易才會特別讓人著迷，什麼都不懂的年紀，曾經最掏心所以最開心曾經。

過去經歷過一段挫折的感情，一起生活後才發現戀愛也沒有想像中那麼美好，總是在吵架冷戰後，懷疑是否彼此太衝動，這一切不是當初你所想要。

聽歌的人隨著不同的年紀，有著不同的心境

若你依然單身，聽了歌會哭，但卻也慢慢懂「對的人」其實不會輕易出現在你眼角。

若你剛恢復單身，開始學會小心翼翼面對下一段感情，寧可讓寂寞吞噬了生活，就怕再一次跌入泥沼，付出了真心卻無以回報。

若身邊有他的你，或許忘記當初曾經愛的天荒地老，隨著柴米油鹽醬醋茶的壓力下慢慢熬，只是青春已老，那些承諾跟愛好像變不再重要。

有沒有對的人，並沒有這麼重要

三十歲後，青春隨著時間慢慢變老，才發現執著的情感也會隨著歲月變得沒那麼重要。以前總為誰愛誰多、誰愛誰少，誰又為誰神傷、又為誰哭感到沮喪活不了，卻也把大半人生最真實的情感消耗。

三十歲後，請你開始為自己想「人生該怎麼走比較好」，經歷了過去那些被情緒牽著鼻子走的日子心神操勞，活著還有更多美好的事物需要我們努力往前跑。

面對愛情不要著急，面對自己誠實就好

如果你還是單身，別急著把自己交到陌生人的手中，過了這麼大半的歲月，你應該更知道自己要的是什麼，你自己喜歡的生活是什麼，該怎麼過比較好。

如果你剛恢復單身，別害怕再次受到傷害而不敢去愛，每一次的感情跌倒不是因為你不好，這些磨練是告訴你什麼人適合陪你過、什麼人生適合你活。那些不幸最後都會結成幸福的果，因為你開始懂得該怎麼活、該怎麼走過。

如果你還在婚姻，磨鍊了這麼多年也應該要懂，兩個人是一起生活，那些磨擦是為了一起找條路往前走，比起活在短暫情愛的世界裡，你們更需要找一條漫長未來的路好好過活。

找一個對的人，不如找適合你喜歡走的人生旅程過

不要擔心會寂寞，走著走著或許就有一個人會跟著你一起走，然後學著一起為喜歡的路認真活。總比活在兩人世界，只剩一個人心的孤單，那種讓人心碎的寂寞。

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