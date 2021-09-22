我想，我可以好好「一個人生活」

▲其實，一個人都可以好好過，只是看你要怎麼過。（圖／Shutterstock）

三十幾歲時，老是有人問我：「你不怕老了之後只有一個人生活嗎？」到了四十歲，發現沒有人再問這個問題，彷彿還蠻能肯定「相信你未來一個人也可以活得很好的。」

啊！到底是為何？偶爾打瞌睡前會去思考這種微小的人生問號。

應該是「年紀」吧！

三十幾歲時，一堆人都催著我趕快找個男伴，不時也有鄰居或是親戚想介紹優秀未婚單身的人給我，他們會說：「我有個朋友也很喜歡旅行，你有沒有興趣認識呢？」忙著工作、演講、寫作的我總一翻兩瞪眼說：「不要！」

他們會說：「你就試試看！聊個天也好。」彷彿你再不搭上婚姻戀愛這班車，就沒有了下一班，催促聲此起彼落，就像廟會前神明進入時施放的鞭炮，劈哩啪啦響個不停，只想摀住耳朵，按下時間暫停鍵。

到底「未婚」是礙了誰？「單身」哪裡不好。

四十歲時，全世界突然安靜下來，親戚見到我都懶得問，畢竟我曾經對他們翻過白眼，私下警告不要再對我叨念，心想：「果然過了一個年紀，連多餘的關心都會變少。」這沒什麼不好，真的挺好。

應該是「職業」吧！

以前的工作要面對很多人，客戶、同事、老闆、主管，實際上，職場上彼此在談工作的時間並不多，畢竟三句話能交代，絕對不會想多聽六句廢話，剩下的時間都是聊家庭、生活、興趣等等。廣大社會對大齡單身未婚女子總是批評多於好奇。

等到我跳出了舒適圈變成了自由工作者，身邊大多都是跟我一樣狀態的「單身未婚者」，畢竟自由工作者、撰稿者、設計師通常都帶有神經質，一群異類聚集起來，單身反而一點都不奇怪，奇怪的反而是那群循規蹈矩的人。

應該是「收入」吧！

之前要離職前，家人很擔心我之後會不會養不活自己，畢竟這年代工作薪水已經不多，沒有薪水豈不是變很慘，我懂他們的擔心，上一代的觀念就是「拚命的工作、賺錢、養家、存錢、未來過上好日子。」無法認同下一代的工作觀念「說不幹就不幹！」更無法理解「一直待在家裡不找工作是怎樣！」

我從來不跟我媽解釋自己在幹嘛，反正解釋也太辛苦，是廠商寄東西到我家，我媽說「這什麼？」

我說「業配文！」我媽很愛問「有錢嗎？多少錢？」

我說「沒有錢！」我媽就會說「那你幹嘛要接！」

我說「你不寫，其他人怎麼會找你！」

後來，業配寫文逐漸穩定，也常出去演講工作，也有旅行社、各種廠商來找，也終於再出了一本書。我媽才知道原來還有另外一種方式可以養活自己。

應該是「習慣」吧！

肺炎疫情開始後，我幾乎足不出戶，頂多就到附近郵局寄信，對面買杯咖啡，或許這些年早已經習慣了一個人過生活，並不會覺得無聊或是寂寞難耐。

最近剛好適逢出書宣傳期，原本應該全台跑透透辦簽書會，早期的粉絲應該都知道我舉辦簽書會都是數十場起跳，沒辦法！我就是天生舞台演員，喜歡拿著麥克風聊脫口秀。

說真的，一個人待在家很忙的，要看書、要追劇、要寫作、要整理照片、還要回粉絲留言。

很多人會怕一個人，沒有朋友會寂寞，疫情證明，其實，一個人都可以好好過，只是看你要怎麼過。我腦子老是想一些有的沒的，然後寫成文章，這樣就過了一天，挺好過。

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