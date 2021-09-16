為什麼法國女人保鮮期特別長？營造魅力的６大思考法則：年齡限制不了妳的美！

▲法國女人無論任何年齡，都不放棄魅力與美麗，不管你是媽媽還是祖母，有伴還是單身，都記得做一個風情萬種的女人，隨時散發吸引力！（圖／Shutterstock）

為什麼法國女人可以從容老去、年齡限制不了她們的美麗，更阻擋不住她們談戀愛的權利？從香水到內衣，從眼神到肢體，曾旅居巴黎40年的周品慧在新書《為什麼法國女人保鮮期特別長？》一一揭開法國女人獨特魅力的秘密：年齡限制不了女人的美；只要有魅力，永遠沒有保鮮期。

法國女人的打扮，一舉一動，眉眼之間，總是有一種說不出的味道，時而冷傲拒人於千里之外，時而慵懶嫵媚，時而燦爛親切，時而犀利尖銳；不只年輕女性，法國第一夫人布莉姬，前第一夫人卡拉、法國女星蘇菲瑪索、茱麗葉畢諾許……，這幾位已屆傳統年齡定義的「熟女」，依然美得燁燁發光，活得率性自在。法國女人究竟如何駕馭優雅與美麗，展現氣質與品味呢，永保魅力呢？周品慧發現，法國女人無論任何年齡，都不放棄魅力與美麗，不管你是媽媽還是祖母，有伴還是單身，都記得做一個風情萬種的女人，隨時散發吸引力！

💡關於營造法式魅惑力的６大思考：

1、在刻意中營造隨意就是這句話，不刻意！即使是費了很大的心力經營出來的，法國女人就是要用盡心機努力掩蓋所有「努力」的痕跡！她們其實是花心思的，只是她們的心思花在如何看起來很隨意，信手拈來又天經地義。

2、永遠不放棄魅力，保持魅力是一種選擇、一種練習，最後會變成一個習慣。正因為我們一直老去，所以每天要更珍惜自己，要更忠實於自己心目中的形象，每天早上起床時，面對一個有自信的我，就是明天繼續活下去的動力！

3、身體自在，才能吸引人如何在一個陌生的地方，在最短的時間內，悠然自得，這肯定是能引起別人注意的重要關鍵。幾乎所有法國男士們都喜歡沒有刻意擺任何pose的女生，也就是說在不設防，完全輕鬆自然的情況下的女生是最吸引他們的。

4、我就是要有風格法國女人最討厭跟別人一模一樣，沒有風格代表沒有自我、沒有個性。風格是一種自信，驕傲的她們每天腦子裡轉的就是如何跟別人不一樣，可以追隨流行但一定要有自己的穿法，再怎麼樣也要加一點特別的東西。

5、無傷大雅的挑逗遊戲眼神的誘惑是一場隔空的交會，是一種精神上的挑逗，這幾乎是法國人的全民運動，隨時隨地發生。真正的誘惑是不著痕跡，是在你沒有防禦下悄悄滲透進來的，它最大的力量就是真誠的關心、適當的話和專注的眼神。

6、肢體接觸的秘密在某種情境下，肢體碰觸不一定是調情的前置作業，可能是開啟心房的一把鑰匙，因為潛意識裡代表你已準備好接受對方，付出關愛，共享甘苦，有心人會立刻接到訊息的。

※ BY YOYO SU

（完整文章請看VOGUE.com）

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