「看到你過得不好，我就放心了」　但是親愛的，為何妳的安心要讓前任來決定？

那天一位久沒聯繫的女朋友在FB上敲我，說自己剛才做了一件蠢事，導致心情頓時盪到谷底，希望我能一巴掌呼醒她。一問之下，才知道她一時心血來潮，再加上覺得目前的生活、工作、感情各個狀態都算過得不錯，便點進了前男友的社群媒體，想證明自己已是高他一等。誰知道不看還好，一看簡直像掀開潘朵拉的黑盒子，因為前男友不但換了更高薪的工作，還交了個白富美的女友，對方貌似網紅，IG追縱人數好幾萬，他們上的餐廳、入住的飯店都十分考究，這下，原本滿滿的優越感硬生生被打回原形，羨慕、嫉妒、恨的情緒立刻湧上心頭⋯⋯

這讓欣西亞想到網路上流傳一句給前任的經典名言：「看到你過得不好，我就放心了」。

一語道破世間男女對往日情人的期盼，雖說不是大家都如此，但絕大多數的人，尤其是心態上總愛比較的女人，確實是想看對方落魄潦倒，因為：男人不好過，表示老娘過得好；男人不如意，表示老娘很得意；男人原地踏步，表示老娘有進步。事實上，日子也並非真的逍遙爽快，只是很多小確幸大多從比較得來，別說前任了，和我們毫無關係的路人甲乙，都能成為自我感覺良好的來源，失去我對他的愛，身旁少了自己陪伴在側的男人，怎麼可以幸福呢？

嘿！親愛的，如果妳真的打從心底怎麼想，那我要對妳說：妳把前任看得太重，也把自己的愛想得太重要了。人家搞不好早就忘了妳，自從分手的那一天就徹底把妳從記憶中抹去，光是「關心他近況過得如何」這個想法和舉動，足足證明他在妳心中還佔有一席之地，保留某種分量，究竟是誰放不下誰？立馬高下立判。就算妳覺得他過得不好、人生不幸福又怎樣？妳對他的在意，早已說明誰是最大的輸家。

眼光頻頻在前任身上流連忘返的人，根本不會看到自己手上擁有的東西，因為視而不見，所以不會珍惜，越不知珍惜就越容易失去，然後再來怨天怪地。更何況，妳對自己的安全感，一直來自內在那股安定穩重的自我力量，別人無法給，也認真給不起，如果妳的安心，是要前任過得不好，都不在一起了，還是讓他操控人生幸福大權，豈不過度可悲？

分手了，就向前看，回頭顧盼的人往往是放不下的那一個，而且越回頭越執著，越看越無法前進。人難免有比較的心理，當洞悉了這個弱點，我們要做的就是捨棄這個壞習慣，妳也許很難做到不和前任比較，但妳可以做到無視跟忽略，第一步就是別再犯賤點進他的社群媒體了。請把目光拉回自己身上，重新聚焦，使出渾身百分百的電力發光發熱！耀眼地讓周遭的人都睜不開眼！這，才是分手後妳為自己最該做的事。

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