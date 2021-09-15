感情遇到瓶頸！「5個通則」評估他是否值得和你一起走下去？

情侶夫妻總是在相處之後才知道彼此適不適合，我相信很多人都曾面臨一種情況，在長期交往之中發生了衝突矛盾，感情有變數和危機，你開始困惑，不知道該堅持或放棄，懷疑自己的選擇，對於關係的未來沒有信心。

有些人直接找上兩性作家如艾姬諮詢一下意見，有些人求神問卜。雖然每個感情個案所面對的問題不盡相同，但我覺得有一些通則是可以幫助我們釐清想法的，我將判斷評估的方向列點於下給讀者們參考。當感情遇到瓶頸和危機，如何評估他是否值得和你一起走下去呢？

1、他願意面對問題或是逃避傾向？

首先我會看對方是否是個能夠面對問題的人。檢視的方法很簡單，如果當你跟他說：「我覺得我們之間有一些問題需要溝通一下。」但他的回答總是這樣：「哪有什麼問題？你想太多了吧？我覺得沒有什麼問題啊！」或是口頭上說好，但當你要找他聊的時候他總是推託或是藉口忙碌。一個連正視問題本身都沒有勇氣和誠意的人，你們之間的問題只會一直存在和累積，直到你自己受不了為止。

2、他願意聆聽溝通或是敷衍回應？

也有一種狀況是對方願意跟你聊一聊，但並不是有效的溝通。當你跟他溝通的時候他心不在焉，當你點出問題的時候，他總是說：「我知道啊！但我也沒有辦法。」明知道你介意的點在哪裡，但沒有要解決問題的意思。自己不提出解決方案，而你給他的建議又被打槍。想當然你們的問題永遠無法解決，要不是你繼續委屈隱忍接受，就是讓那個存在已久的問題成為你們關係中的不定時炸彈，時不時就變成衝突爆發的原因。

3、他理解你的情緒或是漠不關心？

有時候關係上的衝突不見得是誰對誰錯，而是立場不同和各有情緒。他能夠理解你的情緒嗎？為什麼你會傷心、生氣、不開心？或是他總是說你小題大作、反應過度？

他願意理解你、安撫你，還是不理會你、默不作聲讓你自己流淚生悶氣呢？無論問題能否解決，在伴侶關係之中我們最重視的應該是對方是否在乎我們、是否愛我們。每個人不需要無條件去接受別人的情緒，但如果他連你的情緒都不願意理解和關心，可能就不值得你再繼續付出這段感情了。

4、他願意誠懇道歉或是死不認錯？

如果衝突的問題明顯是其中一方的過失，例如遲到失約、忘記對方交代的事、用糟糕的語氣說話等，他願意誠懇道歉嗎？有的人在日常生活中即使知道自己有錯也不願意道歉。如果發生衝突時總是其中一方在道歉示好，長久下來難免心裡會不平衡。傳統社會的大男人可能愛面子放不下身段，但即使嘴硬不願認錯道歉，也應該以行動來表示歉意。人難免犯錯，犯錯本身不是最嚴重的問題，死不認錯和把責任推卸給別人才是最糟糕的問題。

5、他是否要求你的配合而不尊重你？

當感情發生衝突危機事件時，兩人應該共同面對，誠懇溝通，尋求解決之道，協調出雖不滿意但彼此尚能接受的共識結果，過程中勢必有某些退讓和妥協。如果每次有衝突都是對方要求你配合而不尊重你的意見和選擇，顯示他是一個自私的人。一個自私的人所能分給你的愛，是在考量了他所有利益之後留給你的渣渣。如果你要和這樣的人一起走下去，就要做好心理準備，他有可能會因為人生出現其他對他更好的選項而忽略你、放棄你。

以上五個重點，希望在你發生感情危機及瓶頸時能靜心想想，該給彼此一個機會或是該放生他了？或許你就有答案了。

到這裡找艾姬……

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