重新解析神話《邱比特與賽姬》：比起不確定性，糟糕的結果更讓你感到安心

你曾經想要偷看對方的手機嗎？當你做出一些自己也很討厭，但是卻無法停止的事情，很可能只是為了獲得控制感，卻讓你失去了愛情。

邱比特與賽姬的故事

「相傳賽姬（Psyche）是個美若天仙的女人，她有兩個姊姊也都相當漂亮，但不一樣的是姊姊的美就像是人世間的美，賽姬的美則是超越了所有凡間的美，大家都把她當成神來祭拜。只是，她的美貌高處不勝寒，沒有人想娶她為妻，後來她家人請示神，才得知她的命運就是得送到山邊讓野獸吃掉（也太慘～）。」

賽姬一路上哭著，被送到懸崖邊，神奇的是，一陣風把她送下山（神話故事嘛！），她醒來的時候已經在一個美輪美奐的宮殿裡了，有吃不盡的食物，她趕快拿出手機自拍打卡。而且每天晚上，在漆黑之中會有一個男子和他相遇，她被溫柔的呵護、照顧和對待，每夜的相處之下，她愛上了這個男子，可是男子跟他說妳千萬不可以點燈看我的真面目，否則妳會失去這一切，賽姬雖然滿腹好奇，但也答應了。

另一方面，美神維納斯得知賽姬的存在之後震怒，派他兒子邱比特去殺掉她，但沒想到邱比特也被她的美貌所吸引。所以搞了老半天，那個在黑夜裡面出現的男子其實就是邱比特，他偷偷「黑屋藏賽姬」，也和賽姬魚水之歡，甚至後來還懷了個孩子。

鏡頭再轉到賽姬她姊姊這邊，賽姬傳line給兩個姊姊說她還活著，姊姊們得知賽姬不但沒有被野獸吃掉，而且好像還過得不錯，所以就搭Uber去找她。

賽姬跟姊姊說了一切之後，姊姊們跟她說：「妳難道不擔心晚上的那個男子的聲音，其實是一隻大蛇嗎？村子裡面已經有好多人被吃掉了，不怕有一天妳也被吃掉？」三個人的心中非常恐慌，發ig限時動態請大家幫忙投票，看到底要不要揭開這個黑暗聲音的真面目。最後，限時動態上87%的人投「是」，她們實在是按耐不住好奇心，賽姬在半夜三更的時候點了蠟燭，拿著一把刀準備要殺死這個大蛇，發現是一個俊美的男子（就是邱比特啦），結果邱比特也驚醒了，慌亂之中，蠟燭上的油滴到邱比特的翅膀上面讓他受傷了，邱比特對賽姬丟下一句話：「妳打破了我們的約定，我給妳這麼多愛妳竟然還要懷疑我嗎？我要處罰妳永遠也見不到我！」於是她們就被趕出了這個宮殿，賽姬也開始她的流浪之旅，她四處去找邱比特，可是到哪裡都找不到他，最後只好到他媽維納斯那裡。維納斯給她出了四道難題得一一完成，她才能認可這個媳婦。

故事先到這邊暫停一下，如果妳是賽姬，妳會打破妳跟愛人之間的約定嗎？妳願意享受目前所有的溫柔、美好的東西，但一輩子都不知道他真實的樣子嗎？

「等等，這是邱比特的問題吧？他故意要搞神祕的啊，如果他一開始坦承不就什麼事都沒有了？」妳可能會這樣說。

的確，如果剛剛妳內心也冒出了類似的聲音，或許妳是比較站在賽姬的角度。不過如果從邱比特的角度來看，他不但違背了媽媽的命令，還愛上了媽媽嫉妒的人，當然要偷偷摸摸的啊！」*

好奇心背後的需求是什麼

在這裡我們靜下來思考一件事情：當你很不安，而且好想要知道對方到底在想什麼的時候，甚至你還做出了「讓你自己事後會很後悔」的行為，這個過程當中到底發生了什麼？

用最簡單的方式來解釋，就是為了滿足心中的好奇心。但如果我們更進一步的思考，你所做的任何事情，就是為了削減心中的焦慮：

如果對方跟你想的不一樣，真的沒有想要背叛你，你就會獲得一種安心的感覺，心裡面鬆一口氣告訴自己說：還好，還好他沒有背叛我。

如果對方真的如你所設想，做了一些背叛你、劈腿、甚至讓你傷心的事，你就會進入自我驗證的預言：你看吧，他果然跟我想的一樣，他果然不愛我。倘若你對自己的自我概念是負面的，這個預言剛好符合你對自己的想法 – —我果然是一個不夠好的人，不值得被一個俊美的男子愛。

不論你做了哪一件事，你心中的憂慮都可以獲得某種平衡，那個緊張與擔心，也因為「你付出了一些行動改變了模糊不明的現狀」，而獲得舒緩。只可惜，長期下來這樣子的行為，會損害兩個人的關係。

可能有人會說，這樣不是很笨嗎？這裡告訴你一件更隱晦的事情是：或許賽姬一開始就知道會被發現了，或者是她心裡面有一塊是默默希望自己能夠被發現。這個部分有點小複雜，聽不懂的人可以跳過這一段，這就是所謂的「測試」。

習慣在感情裡面測試的人

我不知道你有沒有遇過這種人，就是習慣在感情裡面「測試」對方，可能會變得很挑剔（picky），或者是想要做很多糟糕的事情來測試對方，為的是嘗試去證明：就算我這麼爛了，你還依然愛我、不會把我丟掉。從這個角度來看賽姬的「點燈」：

如果賽姬做了這麼令人生氣的事情，邱比特還原諒她的話，那麼「恰好」可以證明，邱比特對她是真愛。這個證明的結果，可以讓賽姬獲得暫時的安心感。

如果塞姬做了這麼令人生氣的事情，邱比特還「果然」無法原諒她的話，又會重新掉入自我驗證的預言：你看吧，他果然不夠愛我，他只是喜歡那個順從的我而已，如果我顯現出真實的自己，他就會離我而去。

你看吧，不論如何賽姬在心裡上面都「獲勝」了。當然神話跟童話有很多解釋的路線，只是以這個解釋路線下來你會發現，賽姬的心裡面雖然有一種焦慮，但是她化解焦慮的方式卻是：不論邱比特有沒有原諒我、不論邱比特有沒有發現、不論邱比特有沒有背叛我等等，我都把自己立於一種「不敗之地」。要不我就可以證明邱比特是真的愛我，要不我就可以證明他「果然」不愛我。而後面這個「果然」，讓我有一種很悲哀的心安。

感情裡面的完美主義

如果過往你曾在親密關係當中受過傷，不論是和照顧你的家人，或者是和曾經很愛你的情人，而且這個傷口非常巨大的話，你可能就會產生一種「感情裡面的完美主義」，你會希望所有的事情不是「超級好」就是「超級壞」（說穿了就是兩極化思考）。他要不是超級愛我、我生命當中的唯一，不然就是一個渣男渣女；他要不是最適合我、最特別的人，不然就是根本沒有把我放在心上過的人⋯⋯可是這種兩極化的思考，把你自己跟對方都搞得很累。

你好像總是需要去證明什麼，才能獲得心安。不論是去證明自己不值得被愛，或者是證明自己值得被愛，而且在這個過程當中，你把自己搞得很疲累、無法停下來。

真正讓你可以棲息的地方，其實是試著去接受那個很好的跟很壞的他都是他本身；那個有些地方不錯，但有些地方也很糟糕的你，也是你本身，然後慢慢地你會發現，當你在感情裡面不再那麼挑剔，給對方多一點寬容，你也能夠給自己有多一點空間呼吸。

備註

*這個故事我先前曾經在《姊妹淘》「愛上猜不透的男人：解析《邱比特與賽姬》的故事」分享過，引用的部分就是引用自這篇文章。不過這次會採取另外一個截然不同的角度進行分析，我們會進一步談到「想要讓不安消失」這件事。

海苔熊