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《P.S.我愛你》真心愛過才更懂！我們害怕變老，但能和一個人一起老去，是多麼奢侈的幸福

▲真心愛過才更懂電影《P.S.我愛你》！（圖／《PS 我愛你》劇照）
文 : VidaOrange生活報橘

你心中有沒有一部愛情電影，是第一次看的時候覺得好看，第二次看的時候覺得感動，第三次看的時候覺得刻骨銘心的呢？

隨著年紀增長，我們會發現，有一個人生議題是沒有人可以逃得過的，那就是「別離」，這也是許多經典的愛情電影揪心的地方。即使你找到了一個很好的伴侶，兩人一起攜手到老，也避不掉其中一個人會先離去的那一天。

《P.S.我愛你》就是講述別離的經典愛情電影之一，故事描述剛經歷喪夫之痛的荷莉，如何在丈夫的愛之下，從失去的悲痛中重新站起來，開始新的生活。

荷莉和丈夫蓋瑞就像一般夫妻一樣，有很多甜蜜的時光，也會為了金錢、工作、生孩子等現實問題而爭吵，但蓋瑞對於荷莉的不安、任性、怨懟總是萬般包容，這讓已是孤身一人的荷莉總感到不捨和愧疚。

「如果那時候我可以…就好了。」很多經歷失去之痛的人，都會出現這樣的想法，後悔自己為何在失去之前沒能好好珍惜身邊難得的真情，荷莉也不例外。

在荷莉 30 歲生日這天，荷莉的好姐妹，還有和自己一樣早年就經歷喪夫之痛的母親都前來家裡祝賀，她們給予一封蓋瑞生前寫好給荷莉的信，在信中，蓋瑞提醒荷莉不要繼續為了他而悲傷，蓋瑞希望她能在生日這天和好姐妹去狂歡。

之後，每當季節變換，荷莉就會收到一封蓋瑞所寫的信，這些信都是貼心的蓋瑞為了幫助荷莉走出悲傷而寫的，信件結尾都帶有「PS：我愛你」。

荷莉也在蓋瑞給予的溫暖力量之下，慢慢克服了悲傷，並將逝者的愛幻化為內心的力量，開始了全新的人生。

▲（圖／《PS 我愛你》劇照）

荷莉放下喪夫之痛的過程，很貼近心理治療師 William Worden 的「悲傷任務論」，Worden 認為悲傷的人透過經歷並主動完成四項哀悼的任務，才能真正得到療癒，放下失去的痛，重拾繼續生活下去的力量。

1.、接受失落的事實

剛經歷失去的人，其實是很難接受沒有此人的現實的。在告別式後，荷莉好像感受得到蓋瑞正在擁抱著自己，聽得到從客廳傳來蓋瑞自彈自唱的聲音。她也時常撥打蓋瑞公司的電話號碼，只為了聽聽他在答錄機錄下的聲音，彷彿他還在世一樣。

當我們能慢慢的接受「他真的已經不在了」，第一個哀悼任務便完成了。

2、經驗悲傷的痛苦

悲傷的痛苦，其實夾雜著很複雜、糾結的情緒，有時你會在深夜裡感到孤單寂寞、有時你會很憤怒自己為什麼要經歷這些事、有時你會很懷念過去的美好、有時你會後悔自己為什麼沒有好好珍惜和他相處的時光。

這些情緒是很難一時之間宣洩出來的，也是我們很難避免掉的。就像一個人得了重感冒，在痊癒的過程裡也得經歷發燒、流鼻水、咳嗽、全身無力等痛苦症狀。

▲（圖／《PS 我愛你》劇照）

3、重新適應一個他已不在的新環境

當蓋瑞還在世時，荷莉和蓋瑞在睡前常常爭著誰要去關燈，已躺在床上的兩個人都懶得再起身，但貼心的蓋瑞往往是爭輸的那一個。

蓋瑞在信中提醒荷莉要買一盞床頭燈，因為自己離開了之後，就沒有人可以幫她關燈了，有了床頭燈，荷莉就無需再起身關燈了。床頭燈，正是荷莉開始重新適應沒有蓋瑞的新環境的一大步。

同時，荷莉也慢慢開始了全新的社交生活，試著在沒有蓋瑞的新環境中繼續向前行，也試著去認識潛在的戀愛對象。

4、將對逝者的情感重新投注在未來的生活上

當荷莉到蓋瑞的故鄉愛爾蘭旅行時，從蓋瑞的父母手中拿到了一封蓋瑞親手寫的信，信中提到，他希望荷莉在他離開以後，可以放下他，去過她自己的人生，有熱愛的事，有相愛的人。

於是，困在不喜歡的工作中許久的荷莉，將丈夫的愛化作內心的力量，開始努力摸索自己擅長且熱愛的事物。

學藝術出身的荷莉在偶然間發現了一隻鞋子，上面還鑲有蓋瑞衣服上不小心掉出來的扣帶，內心對鞋子設計的熱愛在那一刻被喚起了。後來，她開始了製鞋相關的工作，學習鞋子設計，也為最好的姐妹設計了一雙婚鞋。

「我只是你人生中的一部分，未來還有更多好的人、好的事物在等著你，不要害怕再次墜入愛河，就像沒有明天一樣。」

最後一封信，蓋瑞給予荷莉這樣的祝福。

荷莉並沒有忘記蓋瑞，也不可能真的忘記蓋瑞，那個她曾深愛的男人，但她選擇不再沉浸於悲傷，而是帶著對丈夫的愛，以及丈夫對自已的愛，投注於接下來的人生，讓生活更加精彩、有意義。

▲（圖／《PS 我愛你》劇照）

我們真的很自大對吧？因為太害怕變老，所以我們總想盡辦法避免，但卻沒意識到能夠和一個人一起老去也是一種幸福。——《PS 我愛你》

 

文／Tien

本文出自VidaOrange生活報橘

Facebook：VidaOrange生活報橘

Tags : P.S.我愛你人生議題別離刻骨銘心奢侈的幸福害怕變老悲痛未來真心愛過站起來電影

VidaOrange生活報橘
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