《P.S.我愛你》真心愛過才更懂！我們害怕變老，但能和一個人一起老去，是多麼奢侈的幸福

你心中有沒有一部愛情電影，是第一次看的時候覺得好看，第二次看的時候覺得感動，第三次看的時候覺得刻骨銘心的呢？

隨著年紀增長，我們會發現，有一個人生議題是沒有人可以逃得過的，那就是「別離」，這也是許多經典的愛情電影揪心的地方。即使你找到了一個很好的伴侶，兩人一起攜手到老，也避不掉其中一個人會先離去的那一天。

《P.S.我愛你》就是講述別離的經典愛情電影之一，故事描述剛經歷喪夫之痛的荷莉，如何在丈夫的愛之下，從失去的悲痛中重新站起來，開始新的生活。

荷莉和丈夫蓋瑞就像一般夫妻一樣，有很多甜蜜的時光，也會為了金錢、工作、生孩子等現實問題而爭吵，但蓋瑞對於荷莉的不安、任性、怨懟總是萬般包容，這讓已是孤身一人的荷莉總感到不捨和愧疚。

「如果那時候我可以…就好了。」很多經歷失去之痛的人，都會出現這樣的想法，後悔自己為何在失去之前沒能好好珍惜身邊難得的真情，荷莉也不例外。

在荷莉 30 歲生日這天，荷莉的好姐妹，還有和自己一樣早年就經歷喪夫之痛的母親都前來家裡祝賀，她們給予一封蓋瑞生前寫好給荷莉的信，在信中，蓋瑞提醒荷莉不要繼續為了他而悲傷，蓋瑞希望她能在生日這天和好姐妹去狂歡。

之後，每當季節變換，荷莉就會收到一封蓋瑞所寫的信，這些信都是貼心的蓋瑞為了幫助荷莉走出悲傷而寫的，信件結尾都帶有「PS：我愛你」。

荷莉也在蓋瑞給予的溫暖力量之下，慢慢克服了悲傷，並將逝者的愛幻化為內心的力量，開始了全新的人生。

荷莉放下喪夫之痛的過程，很貼近心理治療師 William Worden 的「悲傷任務論」，Worden 認為悲傷的人透過經歷並主動完成四項哀悼的任務，才能真正得到療癒，放下失去的痛，重拾繼續生活下去的力量。

1.、接受失落的事實

剛經歷失去的人，其實是很難接受沒有此人的現實的。在告別式後，荷莉好像感受得到蓋瑞正在擁抱著自己，聽得到從客廳傳來蓋瑞自彈自唱的聲音。她也時常撥打蓋瑞公司的電話號碼，只為了聽聽他在答錄機錄下的聲音，彷彿他還在世一樣。

當我們能慢慢的接受「他真的已經不在了」，第一個哀悼任務便完成了。

2、經驗悲傷的痛苦

悲傷的痛苦，其實夾雜著很複雜、糾結的情緒，有時你會在深夜裡感到孤單寂寞、有時你會很憤怒自己為什麼要經歷這些事、有時你會很懷念過去的美好、有時你會後悔自己為什麼沒有好好珍惜和他相處的時光。

這些情緒是很難一時之間宣洩出來的，也是我們很難避免掉的。就像一個人得了重感冒，在痊癒的過程裡也得經歷發燒、流鼻水、咳嗽、全身無力等痛苦症狀。

3、重新適應一個他已不在的新環境

當蓋瑞還在世時，荷莉和蓋瑞在睡前常常爭著誰要去關燈，已躺在床上的兩個人都懶得再起身，但貼心的蓋瑞往往是爭輸的那一個。

蓋瑞在信中提醒荷莉要買一盞床頭燈，因為自己離開了之後，就沒有人可以幫她關燈了，有了床頭燈，荷莉就無需再起身關燈了。床頭燈，正是荷莉開始重新適應沒有蓋瑞的新環境的一大步。

同時，荷莉也慢慢開始了全新的社交生活，試著在沒有蓋瑞的新環境中繼續向前行，也試著去認識潛在的戀愛對象。

4、將對逝者的情感重新投注在未來的生活上

當荷莉到蓋瑞的故鄉愛爾蘭旅行時，從蓋瑞的父母手中拿到了一封蓋瑞親手寫的信，信中提到，他希望荷莉在他離開以後，可以放下他，去過她自己的人生，有熱愛的事，有相愛的人。

於是，困在不喜歡的工作中許久的荷莉，將丈夫的愛化作內心的力量，開始努力摸索自己擅長且熱愛的事物。

學藝術出身的荷莉在偶然間發現了一隻鞋子，上面還鑲有蓋瑞衣服上不小心掉出來的扣帶，內心對鞋子設計的熱愛在那一刻被喚起了。後來，她開始了製鞋相關的工作，學習鞋子設計，也為最好的姐妹設計了一雙婚鞋。

「我只是你人生中的一部分，未來還有更多好的人、好的事物在等著你，不要害怕再次墜入愛河，就像沒有明天一樣。」

最後一封信，蓋瑞給予荷莉這樣的祝福。

荷莉並沒有忘記蓋瑞，也不可能真的忘記蓋瑞，那個她曾深愛的男人，但她選擇不再沉浸於悲傷，而是帶著對丈夫的愛，以及丈夫對自已的愛，投注於接下來的人生，讓生活更加精彩、有意義。

我們真的很自大對吧？因為太害怕變老，所以我們總想盡辦法避免，但卻沒意識到能夠和一個人一起老去也是一種幸福。——《PS 我愛你》

文／Tien

本文出自VidaOrange生活報橘

Facebook：VidaOrange生活報橘