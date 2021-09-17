彭孟嫻／當女人面對生活壓力，雜念如同雜草叢生，三招讓妳「生活舒心」！

▲女人無論是外向或內向，一定要能夠讓自己的內心沒有雜亂。（圖／Shutterstock）

彭孟嫻Jessica Peng 給妳＆《姊妹淘》的「解除壓力」觀點：

紓壓只是暫時；壓力剷除才是壓力控管的解決方案。很多時候生活中的雜亂，不是沒有動力，而是處於「舊我」與「新我」兩者皆要的矛盾。

生活中有「願景」是很好，但是在願景中有太多的「想要」就不好。因為人在舊我的缺失，會試圖在新我填補，因此生活中要能夠淡定，就不能讓「舊我」干擾「新我」。

在生活中不要侷限於條條框框，要有目標，但是一定要知道放棄可有可無的事物。要讓妳的「舊我」隨風而去，妳就必須讓妳的「新我」境地沒有雜草。要檢視在生活中是否把「次要事項」當成「重要事項」，這樣才能讓你的心中避免雜念如同雜草叢生。

讀者問題：

感覺生活中有很多壓力，每天忙不完，但是卻沒有看到任何成果。家人也不支持我所做的工作，讓我感到生活中的忙碌毫無意義。我的思緒常常迴盪在過往的記憶，很多過去的記憶與缺失，讓我感到現在需要更加努力。但是，我的努力卻常常看不到成果，這樣的情形讓我的壓力越來越重。我不知道為什麼別人的努力都能夠有成果，可是我的努力就只有得到壓力，老師，我該如何從這樣的壓力走出？我的工作也遇到很多同事刁難，讓我本來的自我期許變得更多壓迫感。老師，我該如何做？

彭孟嫻Jessica Peng 給妳＆《姊妹淘》的回覆：

身為一個女人不容易，女人心中的壓力就算講出來，常常也無法立竿見影的看到解決的結果。因此很多女人逐漸習慣把壓力的感受讓自己獨自承受。尤其在夜深人靜的時候，壓力似乎就從牢籠中掙脫，讓人無法入睡。

這樣的壓力，如果沒有在生活中正常疏導，就會讓生活的壓力指數增加，尤其當家中成員有突如其來的狀況，無論是健康情形、經濟壓力、或是教養問題。這個時候，平日控管時間的自如，就會被那些突如其來的人事物把原本的時間分配改變，這樣就會變得更無法足夠應付壓力，也會讓妳感覺很努力，但是卻看不到成果。

其實，妳千萬不要失去信心與盼望，妳會感覺妳很怒力，但是卻沒有看到成果，其實只是事情的結果「時間」未到，並不是妳的努力毫無意義。只要妳有耐心，在經年累月的努力之後，所有的付出與努力，就會產生整合效應，讓妳看到成果。

生活確實不容易，但是遇到困難，只要妳能夠在心中區分什麼是「重要事項」，什麼是「次要事項」，就能夠有較好的控管壓力。因為女人的負責與顧家，常常把自己生活中的「次要事項」當成「重要事項」，因此心中的雜念也就如同雜草一樣叢生。

女人無論是外向或內向，一定要能夠讓自己的內心沒有雜亂。這樣的情形無論妳在哪一個行業，或是哪一個年齡層，讓自己的內心沒有雜音都是壓力消失的重要方式。

因為，紓壓只是暫時；壓力剷除才是壓力控管的解決方案。

其實，生活中很多的事情都是有「定時」，也有「定數」，女人只要把自己生活中的空間與時間調配好，就可以有生活中的養分。因為要剷除壓力，就要在生活中產生養分。這樣的道理就類似我上一本書《戀愛脫單魅力學》當中所提到的「愛情花園」，妳需要在花園中剷除雜草，種植適合自己的花草，並且給予當中合適的養分。要在心中消除壓力，就必須要把心中的雜草連根拔除，然後讓妳的內心有全新的淨土。

但是，人在生活中不可能沒有壓力，生活與壓力共存固然是好，但是更好的就是在生活中能夠把壓力剷除，在此提供個人見解讓協助妳剷除壓力，讀者可以揀選適合自己心境的部分，因為畢竟每個人不同。

壓力剷除三點建議：

1、全新的「真我」追求：當原本的壓力天花板早已到頂，當然就沒有更多的心理空間承擔新的壓力。

很多時候生活中的雜亂，不是沒有動力，而是處於「舊我」與「新我」皆要的矛盾。人的慾望是造成壓力的主要來源，生活中家人的突發事件是壓力的次要來源，壓力來的主要來源其實是自己。

為什麼說，家人的壓力是生活的次要來源？這樣的意思並不是說家人不會帶給妳生活壓力；而是家人帶來的壓力，可以因為妳內心的不同感受而有差異。當妳個人狀況好的時候，妳就會對家人帶給妳的壓力多了很多包容。但是當妳個人壓力大的時候，就會對家人失去部分耐心。因此「控管個人壓力指數」就顯得非常重要。

個人的壓力指數，通常是在「工作」、「個人價值」以及「個人期許」，很多人深陷壓力的痛苦，卻沒有察覺，因為很多人都把壓力的超高指數當成正常。這樣當生活有突如其來的人事物，原本的壓力天花板早已到頂，當然就沒有更多的心理空間承擔新的壓力。

因為人的內在慾望其實就是魔鬼的化身，讓個人誤以為所有的期望都是好的，然後人就會慢慢的掉入壓力的深坑，讓個人的心思意念變得雜亂。

這些壓力的主因，主要就是個人「想要」進階的部分太多！生活中的「想要」是很好的努力動力，但是「太多想要」就不好。

女人在生活中一定不可以成為奴隸，我們可以對家庭盡心盡力，但是絕對不可以忘記真我。除此之外，我們可以在生活中有必須有追求，但是絕對不可以讓自己成為追求目標的奴僕。

要把「新我」訂定為控管目標的主人，唯有妳清楚真正的妳，妳才不會被外界的干擾混淆了妳的真我特質，這樣也才不會讓壓力排山倒海而來。

2、告別自己不切實際的願景：當一個人跌入壓力深淵，這個時候內心的內耗就產生了

女人心中壓力是一種可怕的坑洞。看似可以承受壓力的身體與心靈，如果在壓力過大的時刻，就會讓自己掉進自己內心的無底深淵。

當一個人跌入壓力深淵，這個時候內心的內耗就產生了。因為，生活中無論是已婚或者未婚的女性，在社會中的自我期許，容易如同駭浪般往自己身上襲擊，這個時候一個女人有太多的自我期許，也會被當中的壓力傷害成傷痕累累。

因此在生活中要有願景，但是不要有沒有意義且不切實際的願景。雖然夢想是需要的，但是一定要實際。要避免妳自己的提問當中感覺很努力，但是卻沒有看到成果，就要只專注在實際的願景。因為，人雖然有「無限的可能性」，但是「人的時間卻是有限的侷限性」！

要讓自己的生活過得越來越好，讓自己的壓力越來越少，唯一的方法就是要減低雜念。因為人的思想如果太多雜念，就會讓雜念在生活中成為慣性。這個時候，過多的雜念絕不是正能量就能消除。換句話說，正念量無法根治過多的雜念，因為生活中有太多的不切實際，會讓正能量的「量能變質」。

3、處理與面對刁難妳的人，放棄可有可無的事：保護妳自己的權益

生活中必須要學會「放棄」。這樣的情形就是要讓妳心境中的理想花園不可以雜草叢生。在生活中與職場中，總會遇到不盡人意的事情，尤其職場中難免會遇到惡劣的同事或上司，這個時候妳在生活中的壓力指數就會遽升。

這樣的情形逃避是沒有用的，唯有能夠好好的面對壓力與突發狀況，才能夠剷除壓力源。在我的新書《職場霸凌》（時報出版），此書當中有闡述二十種職場霸凌，讓妳知道如何面對職場的惡勢力，讓妳以最正確的方法處理惡劣的人事物，同時當中的個案、法律、職場潛規則能夠讓妳保護妳的權益。因為在生活中惡劣的人事物會消耗妳的心力，讓妳的壓力提升。但是，如果妳能夠知道如何面對與處理讓妳心煩的人事物，妳就不會在心中感到壓力。

工作在一個人的生活中佔了很多的時間比例，因此在職場面對不公平的待遇，不能傻傻的受氣，那只會讓對方持續欺負妳。但是千萬不要在職場受委屈時，就瀟灑的辭職，要先知道爭取自己的權益。因為工作中的糾紛，也會讓妳的生活壓力指數增高，影響妳個人的生活，也會間接影響妳與家人、朋友的相處。因此面對工作糾紛以及正確處理工作霸凌，是相當重要的議題。

在世界上大多數的先進國家，都有勞工的審查處（inspection office），如果員工不知道如何找到可以為自己伸張正義的機構，最簡單的方式就是去當地「勞工局」詢問。所以處於職場，最重要的就是要知道自己的權益，要知道什麼是「職場霸凌」，這樣妳才能夠分辨什麼是可以調解的職場霸凌議題，什麼是應該提告的職場霸凌紛爭。

不要忘記：目前在職人士，因為職場霸凌所造成的憂鬱、抑鬱、躁鬱以及精神疾病，已經產生巨大的職災傷害，這樣的情況雇主需要重視，因為職場霸凌造成人才損失，也造成企業經濟效應的損失。相同的，在職人士更需要做到職場霸凌防治，才能讓妳在工作中突破職場情緒框架，減低妳的壓力指數，妳也就不會再感覺好像很努力，卻沒有成果，因為妳將活出自己想要的職場生活與個人生活，妳也將能夠剷除壓力，讓妳的生活越來越好。

歡迎《姊妹淘》的讀者來信詢問愛情與婚姻的問題，《姊妹淘》讀者的問題，我將會在《姊妹淘：專欄》依序回答。來信請至：jessicaauthorforyou@gmail.com （Jessica author for you）

關於作者：彭孟嫻 Jessica Peng

彭孟嫻 Jessica Peng，目前從事法律調停工作（家事法&商業法），同時也是加拿大調停仲裁協會會員。高中時從台灣離鄉背井抵達加拿大就讀高中，大學畢業於加拿大皇后大學經濟學系（Queen’s University: Economics Degree），之後任職德商公司、加拿大皇家銀行。

婚後，生完三個小孩，轉換跑道就讀法律，畢業於森尼卡學院：法律顧問 (Seneca College: Paralegal)，約克大學法律調停（York University: Mediation）。因為熱愛寫作，熱忱地以文字創作的方式，與讀者分享人生點滴。

著有《職場霸凌》、《戀愛脫單魅力學》、《不怕離婚，再說 I Do！》。

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