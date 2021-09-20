張愛玲「喜歡一個人，會卑微到塵埃裡」／一味討好的愛情，得不到尊重與感謝

▲張愛玲「喜歡一個人，會卑微到塵埃裡」。但再愛也要有底線，不要在愛裡活成別人。（圖／Shutterstock）

張愛玲是這樣說的：「喜歡一個人，會卑微到塵埃裡，然後開出花來。」因為喜歡上了，所以願意委曲求全；因為真愛上了，甘心為他改變了自己。但再愛一個人，終究也要有所底線，否則愛著愛著，愛到了算你幸運，怕就怕，沒愛著對方，就連自我與自尊也一同葬送給愛情了！

1、想成為對方理想模樣，活成他的天菜卻失去自己！

在剛認識之初，曖昧總是假裝難免、刻意難避，但相處的日子久了，還總要去「ㄍㄧㄥ」出一個假象，明明不愛運動，為了她喜歡肌肉男，而刻意天天上健身房鍛鍊肌肉；明明對美妝時尚、韓流影視超無感，卻為了創造聊天話題硬聊；或是根本不是文藝青年，卻為了討對方歡心，而刻意裝得很愛閱讀、很愛走跳文青景點。這類為了成為對方理想型，而費盡心思地活成另一種生活樣貌，這種假扮終究難以維繫長久，有天會被拆穿識破，所以倒不如，真實點說出自己實際喜好與想法，那才是長遠之計。

2、不想重蹈對方前情的覆轍，談愛變得小心沒自我！

對方在聊天過程中，無意間透露出他談戀愛時的各種標準，或是論及他過往之所以會選擇分手的原因，這些他的戀愛地雷，彷彿都在你心中種下了種子，讓你在跟他相處互動時，總是小心閃躲刻意迴避，深怕一不經心誤踩雷區，就此斷送你倆的情份，過度放大對方隨意閒聊時講過的「不喜歡」，不僅容易讓自己談戀愛綁手綁腳，也很可能因過分擔憂戀情失利，而讓你愛得很沒自尊且安全感欠缺。

3、一味討好對方來讓他更愛你，卻意外變得不像你！

事事都由對方來做主，依附對方的決定與喜好作為戀愛重心，過分失衡的相處方式，起初，對方或許會把你對他的好，視為一種難得可貴。但一旦習慣了你的依順、適應了你的體貼，久之，你在他眼裡卻也因此掉價了，沒個性了。一味討好的愛情，完全忽視自己的真實看法，到頭來，往往是得不到尊重與感謝的。

4、源自對自己不自信，活在對方前任的完美陰影裡！

談戀愛時，對自己總是自信心欠缺，覺得自己何德何能讓這麼棒的人給愛上，總懷疑對方怎麼會看上如此殘缺的自己，加上又聽聞對方前任的各種優秀與完美，種種的累加，都會讓你想在她面前，會刻意去佯裝出另一種「假完美」的形象。活在自己的不安全感，以及對方前任的陰影下，而刻意去強裝出另一種假面形象，它會讓你愛得膽戰心驚又夜不成寐，到頭來，可能連自己都開始贈恨起自己，越愛越痛苦。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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