作家H：選擇「我愛的」男人而非適合一起生活的人，婚後卻覺得做了錯誤決定？

HI，H：你好。無意間看到你寫的一篇文章：女性的真愛是找到一生的依靠，男人的真愛是希望一輩子都能打炮！？讓我覺得自己真的做了錯誤決定，我選擇我愛的男人，但是我又無法捨棄自己，我要他可以重視我、體貼我，但是他除了上班外，花了很多時間在手機上。

他看手機大多是看臉書、資訊，而非聊天，但是跟我互動，他不懂得跟我聊天，我們也不太講幹話，而是講事情，這樣的婚姻，我無法持續下去，畢竟我們才結婚一年多，目前我也懷孕8個月了，要怎樣可以重拾對他的情感？

我的內心裡一直覺得我跟他不適合生活在一起，但是因為我愛他，所以選擇跟他結婚，不過我也不願意放棄自己的需求（備受重視與體貼），他就很像傳統男人一樣，覺得賺錢養家是他的責任，而我是把家務做好，他表面上不這樣認為，但是他的行為卻是，從沒有掃拖地，洗碗洗了幾次（因我念他），很被動接收家事等，如今我懷孕，產檢也是要陪不陪，手機倒是不離身。

我該怎樣跟他互動？若我抱怨，他常用身心靈大師說的話來開導我，似乎一切很無所謂，交往時覺得被吸引，但是結婚了，繼續這樣我無法接受，我到底可以怎麼做？能給我一點方向嗎？謝謝你！

H這樣說

如果以生病來做比喻，我只能說你的文字裡，看得出有很清晰的病識感。因為妳自己知道問題出在哪裡，但也很清楚這個問題為何無法改變。

只不過，人的身心，是真的很奇妙的。（我很怕我寫著寫著，妳也認為我用妳先生那套身心靈來跟妳溝通）

我的意思是，這個所謂的「病識感」固然是妳現在不舒服的感受，但有時候結果可能就是原因，原因可能就是結果。

妳提到，妳的內心一直覺得自己不適合跟他生活，是因為愛他，所以選擇做了結婚這個決定。但我也想反過來請教妳：「什麼樣的人才是真的跟妳適合的對象呢？」、「『適合』與『愛』這兩件事情，難道是完全分開來探討的嗎？」

當妳心裡認為了「適合生活」這件事情有一種模式產生時，妳就一定會在你們的互動當中，找到不完全適合的地方。因為，不可能有兩個人的生活模式，是完全契合的，更不要說妳選擇的是一個妳愛的人，而不是以「生活適合與否」去切入了。

所以如果要我給你建議，我不看生命靈數，直接告訴妳。你們之間有三個部分：一個是妳自己。一個是他。另外一個是兩人之間的關係，也就是相處模式。

妳絕對改變不了他，包括他的傳統或是觀念。但是妳可以做的，是試著溝通，然後盡量地朝妳覺得有進展的方向去做溝通，調整兩人之間的相處模式，最後，如果真的這事情已經做了，但依舊達不到妳要的程度，妳能做的，當然只有調整自己的心態。

畢竟，生活是妳自己的，對象是妳挑的，當外界的人事物都無法如自己的希望改善時，反過來多聽聽或是調整自己的內心，反而是更重要的事情唷！

祝福妳！

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