▲豬隊友或神隊友？端看你的標準。但「好」的標準是什麼呢？（圖／Shutterstock）

豬隊友或神隊友？端看你的標準／一人能完成的事，非要兩人去做是「吃飽太閒」

熱戀時的情侶都像連體嬰，做什麼事都要黏在一起，尤其是那種偶爾去對方家裡過夜的最誇張，一個人煮飯時另一個在背後環抱、一個人掃地時另一個人在旁邊拿畚箕，然後產生一種「彼此分工合作、真是天作之合」的錯覺，你還以為若有一天兩人真的共同生活在一起，這就是你們未來的寫照。

可是一個人能完成的事，非要兩個人去做，那根本不叫分工合作，而是吃飽太閒好不好。

等到真正生活在一起，要是什麼事都要兩個人一起做，飯要一起煮、碗要一起洗、地要一起掃……你會發現下班之後一點空閒時間都沒有了，那要追的劇呢？要逛的網拍呢？當然是把家事平均分配，才能偷得一點閒，可是很快你就會發現，你們兩人都看彼此做事情的方法不順眼，唯一的共通點就是，兩人都覺得自己很累、都覺得對方很混。

可是，你怎麼能要求對方用你的方法和標準，去做他的工作呢？

就像曬衣服，我不知道聽過多少女生抱怨另一半把自己昂貴的衣服給曬壞了，針織衫收下來後肩膀多了兩個硬梆梆的角、短版毛衣活生生曬成長版毛衣，無論怎麼耳提面命、手把手的教學，對方就是學不會，甚至反過來怪你規矩太多、吃飽時間太多，才買這麼難伺候的衣服……等等，我有個朋友就跟另一半吵過這種架，吵到後來已經離題到「社會認為兼顧女性化而又正式的服裝是否只有針織材質」這種簡直可以寫成社會學博士論文的程度，還放到FB上讓大家公投，那麼夫妻倆交換工作嗎？不好意思，她覺得另一半碗也洗的不怎麼樣、拖個地家裡像淹大水、洗個馬桶倒半瓶鹽酸是想毒死誰。

我不是說不能挑剔另一半做家事的水準，而是有時候，裡頭包含了我們太多的不放心。

我有個親戚家裡請了外籍看護照顧家中老人，其實他們並沒有苛薄看護，該放假該發獎金時都是不囉嗦的，過年的紅包也很豐厚，可奇怪的是，只要在他家待半小時，看見他們對看護交代事情的態度，活脫脫就有惡婆婆苦毒媳婦的既視感，倒不是口氣很兇，而是他們鉅細靡遺交辦瑣事的樣子，好像對方是個智商不足的笨蛋一樣，我去作客那天他們剛好要煮紅豆湯，親戚阿姨拿著鍋子對看護說：「我跟你說，紅豆吼，水滾了就轉小火，蓋蓋子，悶三十分鐘知不知道？你會看時鐘嗎，你就看時鐘，你看，客廳那裡有個鐘有沒有……」聽到這裡我已經白眼八十連翻了，怎麼，對方是智能不足，連如何計時三十分鐘都不會嗎？還是說印尼的時鐘長的跟台灣的時鐘不一樣，以至於人家連時鐘長怎樣都還需要你教？

可是別說是對看護了，很多人交代伴侶做事時，就是這樣囉哩八唆，甚至有過之而無不及。

能夠乾脆，誰想囉嗦，每個婆婆媽媽的女人，往往都是被懶懶散散的男人給訓練出來的，我其實很能明白那種苦衷，就是你反覆交代過他都還能做錯，逼得你只得三申五令，他不情願，你還不願意呢！直到有次我不知道看什麼電視節目，才被節目上作為來賓的心理醫生一句話開示，她說：「你必須接受生活品質因為將工作委派給他人而有所下降」。簡直醍醐灌頂有沒有！

伴侶之間為了家事分配吵架時，我們其實並不是不願意體諒，可是啊，又會不甘願的覺得，對方工作很累又怎樣，難不成你就沒工作？手邊的事做到一半聽到垃圾車聲就得出發覺得很被制約又怎樣，不過就三五分鐘的事，難道會比耗在廚房一小時煮飯更累？我們很努力想說服自己，對方做不好是情有可原的，但「好」的標準是什麼呢？總不能都依你的標準為標準。

就把對方當個掃地機器人吧！我們大概不會要求掃地機器人要人性化到避開狗大便、或者90度人立起來塞進裂縫掃，畢竟掃地機器人就是幫你省力氣但不能代替你。別要求別人做事還要有你親力親為的效果，那結果注定是會讓你失望的。

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