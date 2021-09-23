五個愛到卡慘死會出現的「戀愛妄想症」：才剛認識就在幻想交往後種種

▲愛到卡慘死！五個愛到瘋癲的「戀愛妄想症」，你是否也有過這類經驗？（圖／Shutterstock）

當真愛降臨，誰也擋不了，愛一個人愛到無可自拔時，有時，我們會做出失去理智判斷、連自己都摸不著頭緒的獵奇行為。以下，五個愛到瘋癲的「戀愛妄想症」，你是否也有過這類經驗？

1、總是誤以為手機在震動對方來訊息。

無論是曖昧或是交往，熱戀期總不想漏接對方任何一封訊息，無時無刻都彷彿有幻聽，深深覺得「我的手機剛剛好像有震動」。得藉由不斷查看、刷社群更新，甚至偶爾還瘋狂到，開始懷疑app是不是維修故障了，還要敲朋友聯繫確認功能一切正常，才罷休！

2、才剛認識曖昧就在幻想交往後種種。

剛跟新網友第一次聊天，就開始幻想交往後去哪約會、見面該穿什麼的問題；第一次跟對象正式約會，就把以後兩人的小孩要取什麼名字都想好了，甚至連婚後住哪都開始做打算？

這類被被網友大量拿來揶揄的「迷因梗」，其實某個程度上，也反映了真實情況。人真的喜歡上了，真的很難不去幻想跟對方的未來生活樣貌，相信你一定也有過這瘋狂的想像。

3、總懷疑對象不是真的真心喜歡自己。

瘋狂地愛上一個人，愛到最深處時，便容易開始鑽牛角尖，質疑起眼前的幸福是真的嗎？對方是真心喜歡自己，還是自己一廂情願？因為真的太過喜歡，自覺幸福來得太突然，都得再三確認，想證實這不是夢境而是真實存在，有這類庸人自擾的疑慮，那就表示，你真的遇到對的人了！

4、總認為對方可能有偷吃劈腿的嫌疑。

當你對一個人愛到了盡頭，便容易因太在乎、太害怕失去，開始對於他的言行舉止，都要拿放大鏡逐一檢視，並咀嚼每個對話背後的真實含義，甚至懷疑起對方是不是有可能偷吃或劈腿的嫌疑。因為用情太深，而產生的「失去」焦慮，會讓你在談感情時容易產生被害妄想，哪怕對方明明什麼事都沒做，但你仍會覺得，他很可能不如你眼前所見這般完美與真誠，質疑在背地裡一定有所隱瞞。

5、分手後，依舊幻想著舊愛回頭求和。

真切地深愛過一個人後，失戀對你來說，宛如像是被扒了一層皮那般痛苦難受，彷彿破碎的心、撕裂的傷疤，再也不可能癒合、再也好不起來。哪怕對方早已走遠，分手也好一陣子了，你仍時常會在腦中，編織著各種對方回心轉意找你復合的情景，因為真的太愛太痛，所以不願就此承認對方已消失於你生活的事實，只能在腦中與夢裡，繼續幻想著本該跟他繼續走下去的未來幻影。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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