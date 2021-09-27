社會充滿對單身者的歧視？解密「求偶焦慮」會有的4個現象

▲什麼是求偶焦慮，以及有求偶焦慮的人，在他們身上大致上會有那些情形發生。（圖／shutterstock）

現在在網路上，時不時能看見關於「沒有另一半」、「求偶焦慮」的言論等等，無論男性還是女性，然而，這種所謂的求偶焦慮，真的只是因為沒有另一半所導致的情形嗎？帶各位來看看，什麼是求偶焦慮，以及有求偶焦慮的人，在他們身上大致上會有那些情形發生。

求偶焦慮介紹

求偶焦慮不僅僅是沒有另一半這麼簡單的事情，會塑造成求偶焦慮的原因，大致上是來自於社會「對於單身者的歧視」以及自身對於感情的渴望。年紀到了，就是該成家生子，也因此，讓許多單身族到了一定年紀後，迫於社會壓力（父母、友人、各種眼光），便會開始汲汲營營地追求伴侶，然而，由於環境導致周遭沒有異性、或是自身問題，導致在感情路上並不順遂，久而久之，便會形成求偶焦慮。

不只是台灣，世界各國都有類似的情形發生，像是中國、南韓、甚至是較為開放的歐美國家都會類似的情況發生，以不同的方法展現，像是對單身者的玩笑「魯蛇」、「厭女文化」、搭訕術「PUA」的興起，各式各樣因應而生。在這個資訊傳播的社會下，對於單身者的壓力只會日益膨脹，更加劇了求偶焦慮的現象，看看那些叫人30歲還單身的文章（抑或是本篇文章），都算是兇手之一。

求偶焦慮可能有的4種情形

1、覺得沒有感情少了價值

這是比較常見的情形，有這種想法的人，無論他的社經條件是否優渥，他仍會希望有另一半，不只是追求對象，滿足浪漫的愛情，而是更實際層面的，想要成家、想要有人一直到老、想要有小孩、讓爸媽抱孫子等等，這也回到上述所提的求偶焦慮，很大一部份是來自於社會造成的壓力。

2、對於異性的仇恨言論

相信這種行為是有目共睹，在網路上時常會出現攻擊異性的言論、尤其是在異性交往的過程中，有些比較令人詬病的行為，但是並非整個群體都如此，卻容易變成了2個性別在交往圈上的戰爭，像是在美國的「INCEL」（以後會專門做一期視頻為各位講解），就是在說我想上女人卻上不到的社群團體，雖然相信有些人只是喜歡打嘴炮，但確實部分求偶焦慮的人，會有類似的情形發生。

3、格外不喜歡情侶放閃

這裡的放閃，當然不是指當街喇舌，甚至是老外最愛的沙灘活春宮（這個可能蠻好看的），是那種牽著小手、相互依偎的畫面，相信不用多說，一般就是一對情侶，但是這也是刺激求偶焦慮者的心理，令他們感到苦惱，就像是很久以前的去死去死團，就是有類似的心理。

4、生理上的焦慮

若是太過擔心自己交不到另一半，那也會造成生理的焦慮，情緒低落、食慾不振、甚至是胡思亂想無法專注、最後導致失眠，若是真的有這些情形，得去好好看個醫生，並找個可以信得過的朋友好好聊聊，到底問題出在哪裡，才能好好改善。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

Facebook：這樣變型男