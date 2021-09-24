▲雖然沒有絕對，但經統計這四大類型的女性偷吃的比例真的比較高，到底是哪四種呢？（圖／Shutterstock）

妳也可能是別人眼中的渣女？4種「最容易偷吃」的類型 連蝦皮都能有機可趁！

雖然在步入婚姻之前，「偷吃」是沒有任何法律問題的，卻可能害自己的道德淪喪、名譽受損。雖然沒有絕對，但經統計這四大類型的女性偷吃的比例真的比較高，到底是哪四種呢？

1、追求者甚多的正妹

雖然不能完全定義正妹都是渣女，但因為追求者甚多，能認識到異性的機會自然增加。如果女生剛好又是隨和不敢拒絕的個性，很難說出自己非單身這種讓場面尷尬的話。更可能因為追求者的殷勤獻愛而日久生情，失了分寸也毫無危機意識。

2、生活壓力大或即將步入人生下一階段

多數人在面對人生將產生劇變的時候，會壓力非常大而無處排解壓力。例如逢九的時候，經歷人生的大大小小起伏，難免會想透過什麼事情證明自己。如果剛好是年紀稍長的情侶，更可能找上小鮮肉「回春」。

3、位高權重的女生

如果今天一位女性在職場上能夠呼風喚雨，那她應該會有不希望被拒絕的心態及能力。把自己當作現代武則天，任誰都無法阻止她。這時候的她也有可能因為有太多來自外界的壓力，而需要一個置身事外，能夠抒發的小窗口而找上小王。

4、網路成癮症

除了在個人社群上發布自己的照片吸引異性之外，也可能因此與他們搭上關係，不知不覺心就被聊走了。還有時常透過交友軟體認識朋友，雖然表面上說明自己有男朋友，但都有男朋友了還玩軟體就其心可議。現在連蝦皮都可以成為偷吃的管道了，還有什麼不可能的嗎？

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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