談錢傷感情，AA制到底行不行！「不搶著買單是尊重另一半」，別再偽裝平權？

▲情侶之間共同分攤費用的「AA制」是近年來熱議話題，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤網路聲量表現，統整出網路上「台男台女」對此的看法。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

常言道「談錢傷感情」，傷的往往不只有親情、友情，現代人對於情侶之間的花費計算相當敏感，隨著近年來性別意識抬頭，過去情侶交往「大男人思維」得由男性全額結帳買單的習慣也漸漸被淘汰，取而代之的是交往該使用「花費平分（俗稱AA制）」來共同支付約會費用的價值觀，不過每個人的生活習慣、金錢觀大不相同，到底情侶之間「堅持採取AA制」是從傳統價值中解放，還是換個形式偽裝平權繼續綁架彼此呢？

日前《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內全台「情侶間費用分攤」話題的網路聲量表現，發現「從不同性別角度切入能看見，網友對情侶間費用分攤各自有著正反兩派不同的看法」。

在「支持AA制」的網友當中，性別為男性的民眾多半認為「不搶著買單是一種尊重另一半的行為」，是在關係中展現尊重對方願意付出的意願，也是情侶雙方都能在這段感情中付出的實踐；其中也有部分男性網友認為AA制底下的伴侶關係將會更平等與和諧，且主動提出AA制的女生，在他們的心目中也有機會大大加分。

而性別為女性的民眾支持AA制的原因，多數也表達了認同「男女平等」的概念，且在此平等關係下，能感到更自在、沒有壓力，同時也是對自己經濟能力的一種肯定，對於彼此的信任感也油然而生。

而「不支持AA制」的網友，不論男女皆表示「硬性採AA制」反而在關係當中是一種限制，這些民眾認為在一段關係中經濟條件較好的一方，應該有能力可以更主動付出，以免因雙方消費能力不同，造成某一方的經濟負擔；其中，不支持AA制的部分女性網友也表示，交往或約會過程若遇到男生想主動買單，自己還跳出來說要AA「只會造成尷尬」。

事實上，不論是秉持著何種心態、堅持情侶AA制與否，在每一段關係中，不一定有固定的相處模式，想利用自己的經濟能力展現對另一半的體貼，或是兩人共同投入時間、金錢維繫彼此感情，其實重要的都是適時的溝通和調整，能學會在一段關係中坦承做自己，或許才是最舒心的相處方式。（編輯：楊智傑）

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