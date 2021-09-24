遭渣男劈腿5女！20歲女星崩潰曝前衛戀愛觀　「早結婚就能早離婚」

今年20歲的王欣晨日前舉辦最新EP《每天都是紀念日》發片記者會，邀請YouTuber「那那大師」擔任主持人。而她過去曾經碰上渣男，對方一次劈腿5女，王欣晨也說起現在對感情的看法，語出驚人地表示：「早點結婚就能早點離婚。」

談到這次發片的心情，王欣晨笑說有點壓力，但她直言不知道壓力來源到底是什麼，「既然不知道，那就接受它，對我影響暫時不大。」不過她坦言，其實一直以來睡的都不太好，所以有吃安眠藥的習慣。聊起身體狀況，她曾經因為飲食不正常，檢查出肝有問題，她說好多了，但其實自己有心律不整的問題，「可能是家裡遺傳吧？有時候早上起來心跳很快，或是表演完跳很快。」她透露只有真的很不舒服才會吃藥，她每半年都會去醫院回診，追蹤病況。

王欣晨先前曾透露遇到渣男，說起目前感情狀況，她笑說已經單身2年了，但她對於結婚有一套很前衛的想法：「我覺得如果遇到OK的人，就早點結婚、早點離婚，因為早結婚，就可以再結婚，不過早結婚的話，一定不能有小孩。」言下之意是，如果早點結婚的話，有了經驗反而會有不一樣的生活感受。

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