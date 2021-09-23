▲張庭在影片中透露其中一層樓是明道的辦公室。（圖／翻攝微博）

財力雄厚好閨蜜！張庭砸73億新台幣 買大樓送陶虹、明道一人一層：有錢一起賺

張庭和林瑞陽在大陸經營微商有成，2人賺進大把鈔票，據傳家產高達1290億新台幣，令人咋舌。雖然富可敵國，張庭曾公開表示自己其實很節省，一條牛仔褲可以穿十幾年，在外吃飯還會將剩菜打包。雖然自己節儉，但張庭對身旁的好友卻相當大方，曾在砸了73億新台幣買下辦公大樓後，直接送給閨蜜陶虹、明道一人一層。

張庭和林瑞陽去年看中上海黃浦江邊的一棟大樓，雖然要價73億新台幣，但夫妻倆出手闊綽，直接買下一整棟。張庭當時帶著陶虹和明道一同前往勘查，大方允諾送給2位好友一人一整層，當作辦公室使用，影片曝光後，讓網友們都羨慕不已。

49歲的大陸女星陶虹和張庭的閨蜜情長達17年，當年林瑞陽經商不慎破產時，陶虹二話不說拿出上億家產幫忙救急，讓張庭相當感動，2人的友誼維持至今。陶虹2003年當紅時嫁給同為演員的徐崢，夫妻倆不但是張庭和林瑞陽的生意夥伴，徐崢還曾在2018年拿下金馬獎影帝，並在隔年成為富比士大陸名人榜第4名，與黃渤、鄧超、吳京並稱為「票房四巨頭」，兩對夫妻檔的財力都相當雄厚。

至於明道和張庭則是因10年前拍攝電視劇《唐宮美人天下》結緣，明道私下稱呼張庭為「庭姊」，可見雙方關係親暱。明道近年戲約不比當紅時多，張庭得知後，大方邀請對方一起加入微商，時常可以見到2人開直播帶貨、玩樂，有錢一起賺的好交情羨煞旁人。

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