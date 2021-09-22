原本應該是女友，為何被降級成炮友？交往前不該犯的四種NG行徑

前陣子跟有段時間沒見面的朋友交換近況，才知道她剛被喜歡的人狠狠拒絕，每天吃不下睡不好，更讓她想不開的是，原先明明是男方主動喜歡她，沒想到最後她是被拒絕的那邊。

事情的來龍去脈是透過網路認識的兩人曖昧了一段時間，男生蠻積極的，女生也有心動只是想再考驗一陣子。但疫情升溫後，男生轉換跑道回到老家工作，而女生則繼續待在台北，男生南下前曾和她表白，但因為她沒信心能維持遠距離戀情，於是和男生協議先當朋友，如果之後感覺依舊不變，那就認真開始交往。

他回老家後就不曾北上，兩人偶而聯絡，卻沒有再談到感情的事。一個人的日子很孤單，女生在沒有告知男生的情況下跟其他人交往了，畢竟關係只是朋友，似乎沒有必要刻意知會，然而發展並不順利，短短不到一年，她就接連遇上幾個玩弄感情的爛咖，兜兜轉轉後她覺得還是原本這位比較好，便積極的跟男生聯繫，並在連假時主動南下探訪男生，就這樣幾天內該發生的都發生了。

連假結束後女生回到台北，她越來越喜歡男生，也斷絕發展其他可能性，他們每天都會小聊一會，傳愛心貼圖，她提到前面碰到幾段不順感情的過往，而他這段時間一直是單身。每個月她都會去看他，他們牽手散步、接吻做愛，男生對她很溫柔，就是沒有聊過彼此身份定位，但前次她回到台北之後，突然收到男方的訊息，他不想繼續，希望她以後不要再下去找他了。

女生慌了，本以為會等來的是關心的簡訊，沒想到卻是分手的宣言，她不斷追問，才知道男生認為她被其他男人騙了才跑來找備胎，心中越想越不舒服，於是決定斬斷關係，女生拚命解釋無用，她為了不想失去男生，居然哭著說就算當炮友也沒關係，只要男方不要封鎖她，都可以，但最後男生還是封鎖了她。

當她說這些遭遇的時候，我在螢幕另一頭頻頻嘆氣，這是因為她實在在不知不覺中做了太多NG行為了：

一、想做的不只是朋友

「我們先當朋友好嗎？如果之後…再…」女生其實本意是想觀察男方能否在遠距離依舊熱情，但根據我與直男打交道這麼多年的經驗，男生聽到這就是覺得被打槍然後絕望，本來是臨行前鼓起勇氣的告白，卻被送上一張好友卡，搞不好男生是沿路邊哭邊開車回老家，沒封鎖妳也不過是保持紳士風度，但在他心目中就真正只剩朋友了，她真正該詢問的是男生計畫如何維持遠距離戀情，而不是說只想當朋友，除非妳真的只想當朋友，但明明妳想做的不只是朋友呀！（p.s.這是黃小琥的歌，沒聽過表示你還年輕）

二、找個人填補心中空白

這也不用多說了，太多人都說過就算再寂寞也不能亂愛，男生就算了，畢竟不少男生可能會覺得至少有上過也不吃虧（偏見），但女生往往不只是想找人填補床上空位，而更期待那個人是能填補妳靈魂的另一半，如果是這樣就不能著急，一旦著急了失去判斷力，就會讓騙子或渣男有趁虛而入的機會，所以千萬不要為了寂寞找個人填心中空白。（唱）

三、誤把性交當作愛

當女生主動跑遠路去找一個男人，而且在沒有任何承諾、名份的情況下和他上床了，你們之間還是很有可能發展為愛，先由性出發的愛也沒什麼不好，只是妳絕對不要以為跟男人上床了，就代表他愛妳、或是你們已經是情侶了，對偶而見見面、吃吃飯上上床的女生溫柔，實在太簡單而且廉價，上床沒有不可以但自己心態要先喬好，都還沒確定對方上船就先暈船，痛苦的也只會是自己。

四、卑微而沒有下限的付出

不想失去所愛的人而努力挽回是很正常的，但是對方想離開真正的原因究竟為何？在沒有搞清楚原因之前，即使再怎麼卑微的哭求對方，說當工具人、炮友也沒關係只會被對方輕蔑，不幸遇到人品差的還會被利用，卑微也許可以換到同情，卻絕對換不了愛情。

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