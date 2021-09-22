▲婚姻，有時候站在不同的位置上，就有不同的看法。只是每個人的看法不同，喜歡的東西也不同。（圖／Shutterstock）

婚姻，有時候站在不同的位置上，就有不同的看法

有讀者問我，和老公平常除了小孩以外都無話可說，偶爾說話就是聊到支出以及家庭的瑣事，兩個人很少溝通、想要和老公說什麼，只要老公不認同、我反駁，老公就會認為我大聲、激動什麼。

平常，老公還算是偶爾會幫我做一點家事，對小孩也算好，以前以為婚姻就是要找契合的、有共同想法的人走一輩子。真正結婚後發現，只要不吵架就算萬幸了！想要改善兩個人的關係想了十年，到現在還是毫無進展，是不是兩個人在一起久了就會有室友的感覺？

其實不然，婚姻有時候站在不同的位置上就有不同的看法。我有個朋友算是朋友眼中的完美嬌妻，每天把家裡打掃的一塵不染，還很會理財，就算是家庭主婦仍舊投資有存款，總是煮美味的餐點給老公和孩子，什麼家事都做得很好，教育孩子也很用心甚至不需要老公煩惱，然而兩個人感情沒有很好！老公甚至後來還外遇，朋友不明白，為什麼做成這樣了，老公還不滿意？？？

我一直也是很納悶，覺得這麼好又會理財又會做家事的老婆哪裡找？後來某次，她兒子無意間說出口，他說媽媽很愛碎念爸爸，我每次都會阻止，但媽媽就是忍不住，每次碎念就會吵架、吵架就會吵好久。

每個人的看法不同，喜歡的東西也不同。你覺得這是為了對方好的、這樣做對方會感動的，看在對方眼裡卻不盡然！不是每個人都吹毛求疵，而是每個人生長環境不同，他所想要的「照顧」定義就會不同。

像是有些人想要的照顧真的就是三餐無微不至、可以像賢妻良母一般給予他呵護和照顧；有些人想要的照顧可能是像朋友一樣無話不談，不一定需要家事做的完美的老婆；也有人想要的是彼此相處的融洽，比起其他的生活照顧來的重要！

兩個人缺少溝通，代表著兩個人的出發點不同，站在不同的立場上以至於久了也很難溝通。但感情就是需要兩個人交流才能增進感情的，不溝通造成各自想著各自的事情，尤其女生比較容易胡思亂想，想久了就和真的一樣，心裡有疙瘩也會影響感情！

既然這十年都沒有想過要離婚，表示這老公還是有值得嘉許的地方，婚姻本來就不可能天天談戀愛，就像做生意一樣，沒有天天過年的。之前我有看到日本桌球選手小愛和小傑在節目中的片段，那時候我真的很納悶，兩個人婚後真的有可能那樣天天過生活嗎？因為在我看來真的太刻意了！刻意到讓我覺得很累！

婚姻本來就有柴米油鹽醬醋茶，加上日常的瑣事以及孩子的大小事，要像那樣偶像劇的生活，實在是很困難。

其實我覺得你應該還是愛著你老公的，只是在這樣的生活和瑣事之下，彼此都很難體悟到愛這件事。我結婚也要九年多快十年，很能體會這樣的感受。覺得累的時候不妨體會一個人一下，讓自己脫離現在的環境和生活，你就會發現其實這個男人沒有你想的這麼不好！

遇到問題主動說出你的需求，或許老公根本不明白你心裡的萬千思緒是什麼？

偶爾一次用好的態度、不一樣的態度面對老公，這樣才能有助於婚姻的經營。

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