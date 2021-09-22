事業愛情衝突有解方！當伴侶不喜歡你的工作，你會怎麼做？

你的事業和愛情有衝突嗎？我知道很多情侶夫妻在面臨現實生活時陷入一個情境，這些話你或許不陌生。「這份工作能賺多少錢？有多少發展？那麼多年沒升遷了，你還要繼續做嗎？」、「你總是加班忙碌沒空陪我，要不要離職換個工作？」、「為什麼要外地出差？那我怎麼辦？」、「駐派海外不能找別人去嗎？」為了滿足自己在情感或物質上的慾望，我們有時會想干涉對方的人生規劃。

艾姬想和你聊聊自己的經驗。選擇當個全職作家經營個人品牌以來，經常在各種演講演出或採訪場合被詢問到伴侶是否支持我的工作。我的回覆是：不支持但也尊重我的決定。相處多年，我們當然也會有爭執，尤其是婚後的事業將關係到家庭經濟，雙方必須要有一定程度的共識。

婚前我曾經也很不諒解他的工作，因為建築業的他會因為趕圖出圖而熬夜加班，有時候還會在公司加班徹夜不歸。為了要結婚給我穩定的生活，他離開他喜歡的設計工作轉到朝九晚五的建設公司上班。過了兩年，他又想回到原來的事務所，因為做設計還是他最喜歡的事。

我也曾不成熟地要他在事業和愛情中做選擇，直到有一陣子大學的學長和同學們紛紛買了新屋請教他的意見，我跟在一旁看他很認真地幫忙給建議和設計規劃、驗收，我才驚覺到事業對他的意義不只是一份糊口的工作而已，他的成就感來自於看到人們利用他設計的環境、居住在他打造的空間，感受生活的幸福感。現在他自己開業，無論順不順利，至少是自己負責承擔，為自己的夢想努力。

當我在經營個人品牌時，不規律的生活作息以及不穩定的收入，難免造成家庭困擾。我知道伴侶不支持我的事業，曾表達過希望我單純當個上班族，但他尊重我的決定。因為我們在婚姻中有一個核心共識，就是盡量不阻止對方去做他想做的事。

我認為要長期維持良好的伴侶關係，必須在不嚴重影響自我生命及人生的前提之下，讓他做自己。特別指出是「不嚴重影響自我生命及人生」，是因為如果對方工作會影響你的生存權，當然你必須斟酌阻止。例如他說當詐騙集團比較好賺啦，或是邪門歪道違法可能會連累到你，這就不能讓他隨心所欲做自己。除此之外，我寧願讓彼此去做熱愛和有熱忱的事，也不要為了滿足個人對物質生活的要求而委屈待在不喜歡的職場和事業。

道理很簡單，一個人不快樂，就不可能維持良好互動關係。自己都不快樂，怎麼能讓另一個人快樂？多數關係緊張的夫妻都想要管控對方，期望對方改變成符合你需求的模樣，女人要求男人賺多少錢、有怎麼樣的工作。相對的，男人要求女人照顧家庭、小孩。為的都只是滿足自己生活上的安全感，而忽略了對方的成就感與自我實現。

給建議也給祝福，給不了支持的就給尊重。換個方式思考和溝通，也許就能減少事業與愛情的衝突了！

到這裡找艾姬……

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