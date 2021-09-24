▲真正心靈獨立的人，才能享受有伴的美好。婚姻訓練我們的，其實是「獨立」。（圖／Shutterstock）

婚姻訓練我們的，其實是「獨立」／真正心靈獨立的人，才能享受有伴的美好

中秋這種名正言順分送親友食物的節日，對沉迷烘培的人是一大福音，完美解決了做太多沒人吃的困擾，而像我這種接觸烘培不到三個月的新手，可以順利做出外型正確的月餅和蛋黃酥，簡直得意到不行，摸著良心說，我是真覺得自己炒的豆沙餡比外頭買的要好吃好幾倍。

所以那天我先生正在吃我的作品時，我就興沖沖的湊上去問：「怎麼樣？你覺得好吃嗎？」

他答：「就那樣啊！」

我問：「什麼叫『就那樣』？」

他再答：「吃起來就是外面隨便買的蛋黃酥的味道啊！」

他的態度就是一副「這麼稀疏平常的事有什麼好問的」，對比我的期待簡直天差地別，我開始鬼打牆的叨念，他的意思是不好吃嗎？可是我送了很多人都說好吃啊！還是我的朋友為人都很客氣，不好意思說實話？可是我自己吃也覺得不錯啊，紅豆我還是特地買了高雄8號、手動過篩去皮，裡頭還放了麥芽糖讓甜味層次更豐富……總之我巴拉巴拉恨不得把自己的一片苦心剖出來給人看，我先生終於受不了的打斷我：「我又沒說不好吃！」

我說：「可是我問你好不好吃，你也沒說好吃啊！」

他說：「啊就跟外面買的差不多啊，外面賣的要錢買欸，不好吃誰要買？」

喔好，所以他大哥的意思，其實是我的作品有「可販賣的水準」了──明明這麼容易說一句就可以讓我心花怒放，可他偏偏要用那種平淡的口氣回答，因為他大爺一向自詡自己是個實在的人，這一輩子都沒學會說甜言蜜語。

可是甜言蜜語的定義，到底是什麼呢？

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我發現有一群男生，對於「甜言蜜語」是深惡痛絕的，好像在他們的戀愛經驗裡，自己做到流血流淚也只是工具人，敵不過渣男兩句好聽話，所以他們一直在尋找那種能夠看見他們內心的誠懇和善良的女人。

我知道木訥寡言的人一輩子也不可能變得舌燦蓮花，但說真的，在社會的磨練下，再怎麼不會說話的人，也會在流血的教訓裡，學會將不該說的話嚥下去，可有趣的是，這類型男人的口才無論在社會磨練後有多少進步，回到家中對著伴侶，就是會變成臭嘴，我有個朋友最近迷上手機攝影，還去報名上課想拍出網美照，拿了照片問她先生覺得如何，她先生答曰：「除了妳長的不像網美，其它都差不多吧」──妳聽聽這種回答，白目不白目？

當然她先生又來那一套，強調自己就是不會說甜言蜜語，可我卻覺得，與其說是這類型的男人不會甜言蜜語，倒不如說，他們就像是那種為了讓別人看見自己的內在美而刻意扮醜的人，下意識的，他們就是不想說出讓妳聽了會開心的話。

可女人偏偏就是愛在另一半身上尋求被認同感。

勵志文很喜歡鼓勵女人要有自信，要懂得欣賞自己、而不是依靠別人的認同，而說實話，我覺得女人在社會的磨練裡，的確也變得越來越有自信了，可是在另一半面前，我們總是輕易就被打回原形，就像我明明對自己做的月餅感到得意、親友們也紛紛誇讚，可另一半的一句話，瞬間就推翻了這一切，好像他的認同才是那個合格章，其它人說的一概都不算。

我想，那是因為每個人的「進化」，其實都是經過血淚的教訓而達成的吧。

嘴不甜的人，要吃過多少悶虧，才能學會一點說話的藝術，而沒自信的人，要經過多少打擊，才能築起那道把他人的批評當耳邊風的圍牆，我的意思是，每個人的進步，都是被現實在後頭拿著鞭子一鞭一鞭的驅打而前進的，而我們的委屈和痛楚，就化作了那個無力保護自己的內在小孩，平時這個內在小孩將自己隱藏的很好，隱藏到連我們都忘了他的存在，只有在愛我們的人面前，那個內在小孩時不時的跑出來，討摸摸討關愛，討不到的時候，我們努力建構的自信和一切，就隱隱有崩塌的危機，那種感覺是，如果連世界上最愛你的人都不能接受你了，那你還有什麼指望？

可是，世界上最該愛你的人，不是你的伴侶，而是你自己。

我的意思不是說伴侶不愛你，而是要長成一個完整而獨立的人，我們其實是該具備自己愛自己這項技能的，人都說婚姻是修練，而我真的進了道場以後才發現，婚姻訓練我們的，其實就是「獨立」。

我們老覺得怕寂寞的人才結婚，獨立的人應該享受單身，可其實，真正心靈獨立的人，才有辦法長時間跟另一個人相處，因為你不再被另一半無心的話左右、不再因為他人反覆的態度而懷疑自己，才能真正享受身邊有人陪伴的美好，而不是無時不刻都在觀察對方的眼色態度，懷疑自己做的不對不好。

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