作家H：不要說服自己接受無法理解的愛情，情緒勒索妳自己！

H您好。追蹤你文章已久！

我是一個缺乏安全感的人，透過你的文章，讓我成長了不少，一直改變自己對於愛的經營模式！

我跟男友已經在一起五年了。我跟男友幾乎天天見面，他對待我讓我感受到他對我的愛，交往期間相處融洽，算是個性很合得來！

他什麼都好，唯獨性事他無法專注在一個人身上！交往過程中從一開始的無法接受，到最後說服自己愛不是佔有。

在別人眼裡我是異類，常常被說我太傻。

有時候我也很徬徨，是不是自己病了才會接受這種事。偶爾心裡也是會難過，只能默默告訴自己，撐過結婚就好了。我們最近開始談論婚事，可是我們卻都卻步了，對於感情突然開始迷茫，帶點恐婚症，覺得感情已經昇華到了親情，是否該繼續走下去，兩個人到底適不適合！？

H這樣說

我反覆來回地閱讀了幾次，一開始還是不太能夠參透，妳文字裡隱含的意思。所謂的「唯獨性事他無法專注在一個人身上」，指的到底是說，他在跟妳做事時，無法專心，還是說他根本不會只與妳一個人做那檔事！？

然而從妳後面的文字來看，妳說在別人眼裡妳是異類，我想，這大概已經說明，妳跟對方的情況，答案是後者。

也就是說，這個男人，同時間除了和妳之外，還有跟別的女性（或男性）發生關係！

我不會說這是異類，但我或許會這樣判斷：妳正在用自己的愛情，情緒勒索自己⋯⋯

在妳細心的文字裡，妳盡量迴避描寫對方做了不好的事情。但是無論如何，在性事上面，他可能不但是不及格，甚至是違規踩線，但妳因為他對妳很好，或者因為妳「認為」自己真的很愛他，於是包庇了他，接受了他，甚至還說了「撐過結婚就好了」！？

然後，妳的心情，就立刻打臉了自己⋯⋯

「恐婚症」當然是有人有可能罹患，因為過往的經驗或者原生家庭帶來的影響，然而，你們這種連「婚前恐懼症」都稱不上，因為你們不想結婚的原因，單純只是，彼此根本不愛對方⋯⋯

可笑的是你們兩人的狀況其實並不相同，但在妳的文字底下，好像你們因為感情昇華了，所以不想結婚？

如果實際情況是，這個男人在外面可以同時跟別的女人發生關係，回到家裡對妳好，然後跟妳說，他無法專注在一個人身上，那麼他在面對結婚時所產生的猶疑，絕對不是因為感情昇華，而是因為他的慾望有可能從此以後因此受限，所以他卻步了！

而妳，只是因為自己不停地說服自己，因為愛不是佔有，但實際上，妳早就接受不了對方的行為，而對這個人無法真心的愛，或者給予全部的愛了⋯⋯

既然如此，又何必勒索自己呢？在他明年生日之前，如果沒有結婚的跡象，你們就會在這個時間點分手的！

祝福妳！

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