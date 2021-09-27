從《海岸村恰恰恰》看尹惠珍迷人的「心理特質」！有魅力的女人一定內心很強大

由申敏兒、金宣虎主演的tvN電視劇《海岸村恰恰恰》，自開播以來越來越受歡迎，收視率一路攀升，最新播出的第6集目前已在韓國當地來到10.27%，在首爾更達到了11.03%的好成績。

《海岸村恰恰恰》敘述一位來自首爾的牙醫尹惠珍（申敏兒 飾），因緣際會來到了小漁村「公辰」開設牙醫診所，邂逅了「公辰萬事通」洪斗植（金宣虎 飾）而發生的一連串故事，清新、詼諧又帶點浪漫的劇情搭配優美的海邊景色，讓人看了感到十分療癒。

本劇除了浪漫又不失幽默的劇情設定外，男主角「洪班長」洪斗植與女主角尹惠珍之間的對話也讓人十分有共鳴，在大城市生活久了，習慣武裝自己的尹惠珍，雖然一開始在公辰的生活並不順利，無法融入漁村的生活，卻也在洪班長暖心又富有哲理的言語開導之下，漸漸放下防備的那一面，展現自己迷人、可愛卻又獨立的個性。

「看人不要太片面，那都是偏見。」

總是穿著光鮮亮麗，給人職場女強人形象的惠珍，即使在這幾年為了在大城市中生存，偶爾會不小心建立起心防，但就像洪班長說的：「看人不要太片面，那都是偏見。」外表看起來難以親近的惠珍，內心其實有著溫柔的一面。無論是在成為牙醫後每個月資助偏鄉的失學少年，還是在路上看到因為牙齒掉落而流血的小朋友，免費為他治療，又或者是在坎離奶奶因為擔心醫藥費而不願意做植牙治療時，親自到奶奶家說服她，都是深入了解惠珍之後，才能看到的溫暖內心。

時髦優雅，是惠珍給人的第一印象。惠珍的內心，雖然有自己堅持的底線，卻也能展現溫暖的一面，在男主角斗植的幫助下，漸漸卸下武裝的外表，開始融入公辰這個小漁村的生活圈。

「人生怎麼可能永遠無風無雨，大雨撐傘也沒有用，倒不如張開雙手接受它。」

從都市來到小漁村展開新生活，並在當地開了第一間牙醫診所的惠珍，即使一開始遇到了不少挫折，甚至被大學同學嘲諷她在鄉下開診所，但就如同洪班長在海邊對惠珍說的：「大雨撐傘也沒有用，倒不如張開雙手接受它。」惠珍在遇到這些挫折時沒有放棄，而是選擇勇敢地面對它，秉持著自己的信念「要做就要做到最好」，努力地將牙醫診所打造成心目中的模樣，加上洪班長的從中協助，慢慢地用行動讓公辰的村民接受了她，為這個本來沒有牙醫診所的小漁村，注入了一股新鮮活潑的氣氛。

「人生是我們與生俱來的課題，就看我們怎麼去解而已。」

「人生是我們與生俱來的課題，就看我們怎麼去解而已。」洪班長這樣對著追求完美的惠珍說。有著一股不輕易服輸精神和勇氣的惠珍，選擇努力克服人生給她的課題，不管是在人生地不熟的公辰開設夢想中的牙科診所，或是因為想幫咖啡店老闆女兒朱里贏得比賽而在毫無準備的情況下上台跳舞，最終贏得了第二名的好成績，都能讓人感受到惠珍追求夢想和目標的熱忱。

獨立又堅強的惠珍，願意為新的生活做出改變，或許，這就是為什麼惠珍能散發著迷人、有自信卻又溫暖的光采吧！

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