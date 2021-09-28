當對方很難過的時候，你可以做些什麼？

▲當你先讀懂自己怎麼了，並且嘗試去和這個「怎麼了」相處的時候，再來幫助對方。（圖／海苔熊）

如果你跟一個人穩定交往一段時間，你會發現他的情緒也會影響到你，尤其在對方心情不好的時候，你會出現一種很特別的感覺：我有感覺到你的不舒服、我也希望你可以快樂起來，但是我做什麼好像都沒有用。

像這種時候該怎麼辦？在許多書籍當中都有提到類似的狀況*，尤其是對於高敏感的人來說，往往很容易可以察覺到身邊的人的心情狀況起伏，也很容易受到這個起伏影響，像這樣的一種時候，安撫對方是一種選擇，但更重要的，是先嘗試讓自己能夠穩定下來。

認清是誰的情緒，誰的責任

這個時候，下面的4個步驟就變得非常重要：

● 他的情緒是什麼

● 我的情緒是什麼

● 他的情緒他來負責，我負責自己的情緒

● 我可以做點些什麼，來調節我的情緒？

比方說，當男友跟前女友吵架，他自己也困在他和那個女生的情緒當中，這個時候你可能會陷入很不知所措的狀況：他心情不好但是我心情也沒有好到哪裡去，我想要安慰照顧她但同時我又覺得自己受傷。

在這個例子當中，對方的情緒可能是「感覺到壓力跟挫折，呈現出崩潰跟失控」，而自己的情緒是「覺得無力、不知所措」，你一方面不能理解為什麼這樣的事情會發生在自己身上，另外一方面當然也面臨了「對方曾經喜歡上別人」的傷心、難過、不安與擔心。

有些人在伴侶和自己都有情緒的時候，會先選擇壓抑自己的情緒，然後試圖透過某種方式安撫對方，希望對方心情能夠好轉。但值得注意的是，由於對方跟你在一起，所以對方也能夠感覺到你的情緒，所以其實比較有效率的方式是先調整自己的狀態 。當你先讀懂自己怎麼了，並且嘗試去和這個「怎麼了」相處的時候，至少你會覺得舒服一些，有餘裕的時候，再來幫助對方[1-3]。

要如何拆解這樣的狀況呢？下面2個可能是你會遇到的情緒：

1. 對這段關係有不安、擔心的感覺：可能透過跟對方聊聊、找其他朋友討論，可以減少這個不安。或者是，單純摸摸自己的胸口告訴自己：「不管他愛不愛你，你都是值得被愛的」也可能有所舒緩。

2. 對對方的情緒感到很無力：承認你就是沒有辦法改變什麼事情、承認已經發生過的事情發生了、停止消耗力氣讓一切好轉，和那個不確定的感覺、和那個「對方還暫時沒有辦法變好」的感覺相處。如果還是覺得很不舒服，可以選擇暫時離開現場，或者是減少見面的頻率。

當然，你可能還會有其他的感覺，甚至會覺得「我這樣子我會不會很自私」，會覺得自己需要一直陪在他身邊，走過這一段，但別忘了，你也是個人，你的心也是肉做的，你的感受也需要被在乎。就像手機過熱或過冷的時候，會自動關機一樣，你並不會罵你的手機說：「你怎麼那麼自私、天氣很熱就不陪我滑社群！」相反地你會很清楚，它的關機是一種自我保護，也因為他懂得自我保護，才能夠陪你走更遠的路。

你也是一樣。

先回過來照顧自己的情緒，並不是自私；相反地，正因為你懂得照顧自己的情緒，一方面他不用再挪出心力來照顧你，二方面當你心情比較穩定，對方也會感受到這個穩定，這反而是一舉兩得，真正對兩個人有幫助的做法。

在關係裡面過度付出的人，經常遺忘了自己也是需要被愛的。以為只要一直去付出，就會真的被愛了，卻不知道這種沒有停止的努力，反而會讓自己忘記自己身上的不舒服有多麼痛苦。練習先看見自己的痛苦，照顧這個痛苦，先讓自己的「溫度」回到正常的狀態，你也才有力氣去分擔對方的苦難。

*詳細案例可聆聽「 海苔熊心理話 」Podcast

延伸閱讀書籍

[1] Ilse Sand（2017）高敏感是種天賦：肯定自己的獨特，感受更多、想像更多、創造更多（呂盈璇 譯）。台灣，台北：三采文化

[2]蔡康永（2018）蔡康永的情商課：為你自己活一次。台灣，台北：如何。

[3]周慕姿 （2017）緒勒索：那些在伴侶、親子、職場間，最讓人窒息的相處（15萬冊暢銷版）。台灣，台北：寶瓶文化

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