單親並不是錯誤，更非低人一等／跟單親爸爸交往前，要先想好的五個心理準備

好友最近又遇到難題了，還好有她的貢獻，才能讓脫離婚姻市場有段時間的我擁有新靈感。

女人擇偶路走到40歲以後，通常會發現年紀相近又還單身的男人只剩三種：離過婚的單親爸、未婚但性格難相處的大齡男子，另外還有一種黃金單身漢，什麼都好但眼光超高，類似福山雅治，通常會娶小自己十幾歲正妹，這種不屬於我們的機會看看就算了。

這樣比較之下似乎單親爸爸是個還不錯的選項，畢竟離過婚的男人或許會比較懂得珍惜感情，也願意經營婚姻，另外得宜的談吐也是吸引女性的一大重點：如果妳遇過一堆年過40還在滿口爸比媽咪、或者不斷安安住哪三圍多少的男性，當然會明白我的意思，所以好友就碰上這樣的難題：好不容易認識了蠻談得來的對象，但後來得知對方是帶著兩個小孩的單親爸，於是她猶豫了，不知道是否該繼續下去。

單親跟未婚的世界，確實有些不一樣，而我身為單親家庭長大的小孩，也會勸未婚的妳與單親爸交往前，先做好以下心理準備：

一、尊重他的親子時間

一般戀愛，下班與放假的時間可以完全屬於自己，想去哪就去哪，想去多久就去多久。但單親爸媽還是需要將時間分給孩子，尤其是未成年的子女，如果妳不打算參與他子女的生活，那麼至少要尊重他與子女的相處時間，而不是任性的一句：「我要你陪我。」當遇到寒暑假、過年時，他可能也無法完整的用在妳身上，如果妳對婚姻的想像充滿粉紅色的泡泡，覺得結婚就是兩人世界過好過滿，單親爸就不適合妳。

二、當後媽？還是某某阿姨？

根據不同家庭的狀況，妳要衡量自己進入後需扮演的身份會是什麼，有些單親爸爸很早就跟前妻離婚，跟前妻也沒往來，所以他會很期盼再婚的對象能擔任「賢妻良母」這個角色，分擔教養孩子的責任，這時妳就要考量自己是否能勝任這樣的期盼，同時孩子的接受度也是一大考量；如果對方並沒有期待妳擔任後母的角色，亦或者孩子本身跟媽媽也維持很好的關係會簡單很多，但距離拿捏依舊是一門學問，如果孩子來徵詢妳的意見或抱怨父母時，應對的不好很容易裡外不是人。

三、家中金錢的使用分配

如果妳交往的單親爸是郭董就算了，可是如果也只是個普通上班族，那妳就有必要瞭解對方的金錢分配規劃方式，因為他的收入有一部份需要拿去撫養小孩，父母養孩子聽起來天經地義，可是當妳身份是他太太的時候，會不會忍不住想：「這些錢原本應該全數用在我們的小家庭，結果卻拿去養別人的孩子。」然後妳的收入則必須補貼小家庭的開銷，這時妳會不會不平衡？會不會心有怨言？

四、與前妻相處的涵養

夫妻可以分開，但父母跟孩子的血緣一輩子持續，這也就意味在未來，離婚的夫妻還是會因為孩子的關係需要聯繫，例如賈靜雯雖與前夫離婚時鬧得並不愉快，後來也各自婚嫁，但女兒的畢業典禮上還是和平共處，單親爸媽會因為子女就學、就醫等等需求討論，妳是否能忍耐另一半三不五時互動來去？如果妳是容易吃醋、佔有欲強的性格，還是不要去害人害己吧！

五、家人的接受程度

雖然單親爸被接受的機率可能比單親媽高（因為女性多認為單親爸歷經婚姻洗禮會更懂包容），但妳的家人是否能接受未婚的女兒嫁給單親爸又是另回事，如果他們會介意，妳要如何擔任雙方的溝通橋樑，避免先生與前妻兒女感受歧視與不舒服，都是事先要做的功課。

單親並不是錯誤，更非低人一等，不過確實需要另一半更多的包容，如果自忖自己看待感情、家庭的心態都足夠成熟，不錙銖必較付出得失，那穩重的單親爸媽會是值得相互扶持、細水長流的對象。

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