這輩子，要好好愛的只有你自己／默契是我懂你的好，你欣賞我的不完美

接受自己無法改變的，遠比勉強自己改變好多了，那不會令你獲得什麼，至少日子不必過得那麼心累，至少讓你摸到安定的自己，至少可以曉得原來你還有選擇，不是只有眼前的局面。

上週和許久未見的朋友碰面，講是講中秋沒聚到，不如趁週末吃頓飯。老友就是這樣，看一面就明瞭心裡藏什麼苦衷，順勢聽她說說感情遇到的窘境無奈。

是這樣的，她有一位交往多年的男友，各方面契合，感情路自然走得挺久，各自家人皆滿意對方，給小倆口充裕空間培養感情，就差時機成熟組成家庭，好友圈方面也都認識，雖稱不上是神仙眷侶，不過大家都羨慕他們的默契。

直到近期，男友為小事對她言語暴力，原本說好的週末同居全變成加班日，平日下班後常常找不到人，她清楚男友的工作模式，男友的工作內容她也瞭若指掌，根本不會加班加到人消失；有次更誇張，前一天約好下班在常去的餐廳碰面晚餐，等到打烊男友遲遲沒出現，打開通話記錄，30多通整排全是紅色男友名，那晚她肚子明明很空卻不覺餓，因為她的心更空。

後來在她一再逼問下，男友總算全盤招認有第三者，且他打算將感情冷處理到她受不了主動提分手後，連婚期都規劃好了，真的只差分手；她滿腦不解向男友說，如果這是一時衝動的話，她能諒解也能接受，只要回到她身邊就好，男友明確表達他們回不去從前，不求還好，一求得到詫異無語答案。

男友說，第三者20多歲，他感受到的溫柔是她沒有的，再者她已經30好幾，育兒計畫對她而言是種負擔。

她說，和男友剛交往時她也很年輕很溫柔，要不是交往那麼久，朝向務實的方向走去，要不是兩人有共同目標規劃家庭，她會多了果斷少了溫柔嗎？要不是把青春都送給兩人的記憶，她會將自己縮得好小只剩卑微嗎？她好想知道為何都已苦苦哀求了，男友怎麼就是不回到身邊。

我問她，為何感情要苦苦哀求，為何他心裡眼裡腦中都沒她的存在了，她還要他回到身邊？她答不出來，我也沒再追問，可能除了挫折，剩下的盡是徬徨吧。能做的，或許只是陪她多喝幾杯解悶。

這輩子，要好好愛的只有你自己。

你不是典獄長，別痴等洗心革面的人。

沒有人愛那些鳥事，管你愛不愛，它眼睜睜就是發生了。或許那種討價還價的愛也是一種愛，但終究是沮喪的，是不悅的，是毫無氣力的；畢竟真愛過，有委曲求全心態正常，可是這社會已經太多事情要我們去妥協，難道連愛一個人還要妥協嗎？

允許自己脆弱一下子，接著提著剩餘力氣，練習不責怪並接受現況，最後輕輕鬆手歸零。唯有找回勇氣，才有走下一步的能力，而愛情這份關係之所以可貴，正是可以自混濁中成長，你能從泥沼拔出自己，替自己滿是泥土的身體洗淨，就能得到扎實的學分。

愛情，終究是在牽手與放手間抓住一個人，好好放到生活裡，接著好好過日子，所謂默契是我懂你的好，你欣賞我的不完美。

今天聽這首，蔣卓嘉《看不見的傷最痛》

笑著感慨，不如參破一次痛快。

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