後青春的友情，學會不執著／只有自己的人生，還是要繼續，不能停

▲每一個人都是過客，只有自己不會離開，你越是為誰傷心，只是自己在傷心，對方也不值得你如此在意。（圖／Shutterstock）

你說：「一生朋友不多，重視的就幾個。正當離別之際想見見他們，他們卻告訴你，疫情下不見也沒關係，讓你很是傷心。」

我說：「後青春的友情，逐漸淡了、忘了，都是正常不過的。」

H準備到國外打工度假，延宕多時終於準備要出發，心想這一別就是兩年，想找好友送別，於是厚著臉皮問閨蜜說：「我快出國了，找一天出來聊聊好嗎？」沒想到都被各種理由推託，即使自己願意去找他們，朋友卻只輕聲說不用，讓她鬱鬱寡歡，情緒糾結到不行。

我說，將心比心。或許她也想見你，只是某些原因，不得不擱置。或許她有了家庭，一時半刻脫不了身，日子是一團亂，不想再添亂。或許她也為你好，省去了來往交通奔波，少接觸人群。

「或許」兩個字，是對朋友的貼心，也是讓自己「放下」的藉口。

曾經，我也是一個對友情特別執著的人。大概是因為從小到大朋友不多的緣故，每到了年末總要寄送數百張賀卡出去，記得每個人的生日與喜好，惦記著該聚餐的時節，總拉著幾個姊妹一起聊天，說好了一年一聚絕不分離。

大學畢業後那幾年，我當了好幾個閨蜜的伴娘，一個一個把人送到紅地毯的另一端，一個一個看閨蜜生孩子、買房子。人生的道路上各自有了選擇，我選擇單身遠行，他們走入家庭，最終走上不同道路。即使過去彼此再好，現實中很多話題就聊不上來，於是漸行漸遠，偶爾某一天才會想起。

頭幾年開始也不習慣，尤其是說好的聚會，時間越來越難約。裡面，單身最好約，新婚的要問過老公，剛生孩子說要找人顧，孩子大的則是老有理由推託，幾次下來，就不如不辦。於是幾個好友，從一年幾次，到幾年一次，有些人可能就斷了線，永遠都不再聯繫也有可能，因為接上了，可能彼此面面相覷，也不知道該說些什麼。

我總笑說，每送一次新娘，就好像把朋友送到另外一個世界。她的世界接下來屬於另外一個他，另一個家庭，還有她最愛的孩子。或許她也很懷念曾經幾個女孩單身的時光，也不想泡在柴米油鹽醬醋茶中，但很多時間，不是她能決定想怎麼做就怎麼做，包括友情這一塊。

這幾年認真想，我離開旅行或許是幾年，但她們進入婚姻家庭可是一輩子，人都必須在某個時間點放下執著，不要害怕失去誰，因為難保不會在下一個路口遇見誰，每一個人都是過客，只有自己不會離開，你越是為誰傷心，只是自己在傷心，對方也不值得你如此在意。

有些人，活在過去，

有些人，活在心裡，

有些人，忘了就好，

有些人，早斷早了，

有些人，保持聯繫，

只有自己的人生，還是要繼續，不能停。

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