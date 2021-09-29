理解《俗女養成記2》的陳嘉玲！人生有些意外難以承受，例如年過40突然懷孕

日前做了個很真實的夢，偶然的路上我遇見了前男友，兩個人聊起了前塵往事之後就一發不可收拾外加乾柴烈火。過了四十這年紀，沒有說非要在一起，也沒有一定不在一起，都必須為自己的感情負責，即使彼此狀態是一攤泥水。

突然，一陣噁心，眼前整片天旋地轉，於是只好跑去了醫院檢查身體出了什麼狀況，沒想到迎來兩條線的噩耗。

醫生說：「恭喜你！」我說：「恭喜什麼？」

醫生笑：「四十歲懷孕，不值得恭喜嗎？」

夢境的意象，地上彷彿開出了一個大洞，我瞬間從診療間的椅子上掉進了地獄深坑，心想我到底做什麼蠢事！

好不容易熬到了這個年紀，搞不好再過幾年更年期就要報到了！我實在無法想像未來把屎把尿的生活，一直以來我都很喜歡別人家的小孩，只限遠觀，沒有辦法太近，即使是親姪子姪女，頂多一個小時我就精力耗盡，直接呈現假死狀態說：「姑姑死了！不能再陪你們玩了。」

對！這樣的我很清楚自己的未來會一個人過，找一個伴過，或著跟我爸媽一起過，沒有想要領養小孩，更沒有想要生小孩，突如其來的懷孕真的讓我不知所措。

突然，夢醒了，才發現自己被嚇出一身冷汗。

看《俗女養成記2》的第六集，根本就是噩夢中的影劇版，我完全能體會劇中陳嘉玲的心聲，好不容易結束了六年的鳥工作，四年多的感情，重新在自己的家鄉開始打拚，一切正要上軌道之際，突然冒出一個意外的生命，這根本不是禮物！而是炸彈，可能把你所有的夢想計畫都毀於一旦。

不再像20幾歲時候，慌張，不知所措，想跟身邊的人一起解決。

不再像30幾歲時候，惶恐，焦慮不安，想問身邊的人一些意見。

到了40歲的時候，你會告訴自己，即使很困難，即使那是一條生命，但那就是一個錯誤，我可以決定該怎麼辦，該怎麼做，不停地告訴自己「好，我能承擔。」

對，40歲後的單身女人就是自私，沒有在想為誰犧牲奉獻了，我都已經活到這把年紀，忍受過一堆職場生活上的烏煙瘴氣，割捨掉一堆亂七八糟的朋友，也明白家人就是割捨不掉的包袱。

或許別人不理解陳嘉玲，但我還蠻理解的，尤其作完噩夢之後，如果路上碰到前男友，我絕對會裝作不認識，以絕後患。

如果是你，過了四十意外懷孕，你會選擇哪一種呢？

臉書粉絲頁：https://www.facebook.com/cherstravel

旅行部落格：http://cherstravel.blogspot.tw/

走你們自己的旅行吧！做一個有故事的旅人

雪兒新書 《生活中，選擇留下合適舒服的人》 時報出版

【看更多請到博客來】