離職，能帶走的是經歷，並不是精神病！

▲離職之後，你能帶走的是經歷，並不是精神病！（圖／Shutterstock）

你說：「我只想安分做好工作，為何還是被人逼到絕境？」

我說：「職場是你退一步，別人就把你逼到谷底；你安分守己，就認為你不求上進。」

讀者A從事園藝相關工作，因為疫情的關係，廠協被砍班，連帶負責澆水的工讀生也請假好一陣子，後來新進同事則請公傷假。於是大量的工作只能平均分配在幾個人身上，老闆也只能請同仁忍耐諒解，相忍為廠。

所以A只好身兼多職，常常被安排入口處站著幫忙量體溫，然後又急忙要回去做原本的工作、同仁的工作，她不是沒有怨言，只是心想這份工作也待很久，即使人力吃緊，只要這段時間撐過去就好了。

有一天，A突然因為搬移物品時左腳扭傷、手肘三頭肌拉傷，手拇指也因為出太大力而受傷，店長一看到就毫不留情的說：「是誰要你搬的？有人叫你這樣做的嗎？是你自己硬搬出力不當才受傷的吧？那就是你的問題！」

店長把所有問題歸咎在員工身上，A突然覺得萬念俱灰，這些年老實安分工作，然而公司無法保護好員工，自己卻老是賣命，頓時覺得「這工作是我要的嗎？」

遂請離職後，得知那個請公傷假的新進員工常常在背後罵自己，而且還跟主管們互傳截圖，心想：「原來做最多事的人是最該死的。」於是非常憤恨不平，明白在職場上不會巴結主管，不懂社交手腕，即使做的再多，也只是一枚隨時可以丟棄棋子。

我告訴她：「這就是經歷！剛開始需要花一段時間才能走出來，因為太不甘心自己被愚弄跟背棄。但到最後，不得不說，這些人幫自己上了很重要的一堂課。」

職場原本就不是公平正義的地方，必須學會保護自己，才能盡心盡力。職場上所有的努力，回報的是薪資與職等，並不是仇恨與不甘心。離職之後，你能帶走的是經歷，並不是精神病！為一群人傷心跟生氣，一下就可以，太久會變成憂鬱、躁鬱，變成病。

最後A說，教育都把學生教導得太良善，而現實的社會並不是如此，不過是弱肉強食！

我想告訴A說：「從校園進入職場，過程中的跌跌撞撞不是為了在未來找到一份更好的工作，而是把自己變得更好、更坦然、更釋懷。人生從來不缺悲喜交加的意外，缺乏的是面對變故仍然會選擇微笑、善良的自己。」

有人說職場必須學會世故，我想人能調整脾氣，能調整心態，但某些事，還是不能輕易妥協。例如「不要成為像他們一樣的人。」

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