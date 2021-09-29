陪伴罹病老公不喊苦！兩性作家薇薇堅強曝：女人真的很好哄，一句「珍惜」就足夠

▲兩性作家薇薇自曝婚姻本身就是一門艱深的學問，仍在學習的她，還遇上「生老病死」課題。（圖／翻攝自臉書@薇薇weiisly）

生老病死是每個人都會遇到的問題，我一直以為我不會這麼早遇到。沒想到該遇到時還是會遇到，只能堅強的面對！

當婚姻的磨合再加上生老病死的折磨，這段婚姻之路真的不好走。我的個性遇到事情反而不喜歡去說，我習慣先解決。真的到了已經處理的差不多或是好轉的時候，我才會說出口。

這也就是為什麼事情都遇到六年了，現在我才和大家聊聊這件事。這幾天我發現陸續都有人問我：「『纖維肌肉疼痛症』的問題。當初怎麼得到？怎麼發生的？」

其實對我而言，那一天真的是惡夢。2015年奶爸為了幫朋友求婚，安排了去泰國的度假村，去之前其實我有和他說：每次我們都是住市區的飯店，要不要選市區的就好，他說要求婚就是需要場地，所以就選了渡假村的飯店。

那時候我懷著弟弟大概七個月多，那個度假村很偏遠，記憶中車程很遠，讓我很不舒服！到了度假村，一連串的求婚演練很忙碌，好不容易重頭戲結束了，晚上奶爸說大家要去泳池玩，我就說好！但不要玩太晚！

沒想到他就和朋友去玩一晚回來。隔天，背就開始痛了！當晚我睡覺睡得非常痛苦，整晚做夢，夢到有人上吊自殺，懷孕期間弟弟一直很乖，那一晚他不停的胎動，動到讓我很害怕。爸爸出門游泳，小艾倫和我在房間時，我忘記他說了什麼、總之讓我很不安！

奶爸一點也不迷信，所以回國後我們不斷的看醫生，一開始他吃醫生開的止痛藥，類嗎啡的止痛藥，吃了以後常常一個人坐在角落，也常常不說話（可能很痛），那段期間我都覺得這不是我老公，完全就像陌生人。

吃越多止痛藥，他越不舒服。甚至因為這樣，胃食道逆流屬C級，一吃東西就吐，那段期間他難受、我更難受，因為完全不知道怎麼幫助他。

為了他我也加入病友社團，我發現每個病友都很憂鬱，從這種藥吃到另一種藥，完全沒有改善，很多病友都留言希望安樂死合法，每次看了這些留言。我心情都很憂鬱，怕奶爸未來也會這樣。那段期間他常說：如果沒有我和孩子，這麼痛他真的很想走。

我瀏覽很多病友的留言，決定逼迫他戒藥，我和他說：這種病既然沒有辦法醫治，那唯一辦法就是共存。你必須要找出方法和他共存，吃藥只會讓你身體更糟。那段期間常常跑去看醫生，很多醫生ㄧ聽這種病，是直接建議患者不要工作，直接休息，痛只能吃止痛藥，沒有別種治療方式。

我每天都花數個小時上網換關鍵字查病因、改善方式以及目前的案例處理方式。其中我看到一篇文章，有人得了這種病跑去國外打坐，這種方式感覺應該很有效，但依照現在的狀況奶爸絕對不可能這樣做，所以我認為奶爸持續處在同一個環境是很難改變轉好的，那次剛好有朋友約他出國九天（很多人都不曉得他不舒服），我就一直和他說絕對要去，一開始他還不想離開我和孩子這麼久，我和他說這是個機會，在國外什麼都不要想，把止痛藥戒掉！

在國外的九天，他傳來的照片都很開心！也因為時差，他變得比較好睡。回來的時候奶爸就像換了一個人笑著迎接我們，整個人變黑了一點，因為出國他一直曬太陽。然後做他最喜歡做的事情，就是一直開車。

直到現在他還是會疼痛，平常的疼痛他可以共存忍住，真的到很嚴重，他才會吃止痛藥。他的主治醫生還說：奶爸真的現在已經很少在吃止痛藥，在旁邊幫他保證（因為我都會一直盯）。

這種病需要兩個科別共同會診，才能確認是這種病，好像要看疼痛點。Lady Gaga也是這種病，新聞上說她每次上台前都要打大量的止痛針；藝人朱孝天也是得到這種病。這種病很容易被忽略，但疼痛又會讓人無法正常過生活，我們也是經過很久很多醫生以後才發現。

現在奶爸已經可以盡量控制自己的脾氣，疼痛時也沒有像以前一樣，一路走來六年真的很漫長⋯⋯婚姻要磨合，伴侶生病更需要磨合，到現在彼此已經知道對方的點，可以互相體諒。

他前幾天和我說：「他很珍惜我們，所以他盡量改變，很努力了！」

女人真的就是很好哄，這一句就夠了！

編按：「纖維肌痛症（Fibromyalgia）」被稱作神祕的全身疼痛症，患者飽受病因不明的全身慢性疼痛之苦，嚴重者連日常生活也會受影響。美國天后Lady Gaga女神卡卡曾透露自己罹患此疾病，更因此取消全球巡演、暫離歌壇。

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