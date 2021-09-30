寂寞體質需要公開嗎？小心！你會吸引愛情也會招惹騙徒

有時候會在社群媒體上看到一種人，雖然條件看起來還不錯，但因故處於單身狀態。有些母胎單身的人因為習慣了，反而不常自顧自憐、自怨自艾。但曾經戀愛又經歷失戀分手，處於感情空窗期的人，有時就會在夜深孤單寂寞覺得冷的時候，釋放出悲情的味道來換取大家的鼓勵拍拍。這種表現的人又以女性居多，但我看到的時候往往替她捏一把冷汗。

首先，這些以寂寞換「拍拍」的人在想些什麼呢？我觀察這族群的人，其實某種程度需要別人的眼光來肯定自己。因為對自己內在價值不夠肯定自信，當沒有愛情的時候，他會產生「我不夠好所以才沒有人愛」的想法，因此必須自我揭露出來，再從別人的鼓勵肯定之中去催眠自己，大家都說我很棒，應該是緣分沒有到吧？再多釋放幾次單身的訊息，就有機會吸引到愛情了。因此當他下次又孤單寂寞覺得冷時，換湯不換藥的內容會再來一次。

公開寂寞體質，真的會幫助你吸引到愛情嗎？

我認為或許有機會吸引愛情，但同時也有機會吸引騙徒。就像詐騙集團也會挑對象，選擇好讓他們趁虛而入的人，一般騙財的詐騙集團通常會找兩種人下手，一個是缺錢的人，他們讓你誤信有一個能翻轉人生的機會，一個是貪財的人，他們好提供誘餌讓你上勾。更智慧型的詐騙則還會利用你的善良，引你一步步掉進陷阱。

愛情詐騙也是類似的道理，如果你經常釋放出「我很寂寞」的訊息，有心人士就更容易用「虛情假意」的手段接近你，例如將自己偽裝成暖男先處處示好，經常幫助你、陪伴你，等追求到你之後就露出渣男真面目。

因此我建議真心想脫單但又不想吸引到愛情騙徒的人，不要太高頻率地以孤單寂寞形象來討拍，而是表現出你不排斥愛情，卻又能獨立自主自信享受單身的樣貌。一方面讓別人感受到你能自我肯定的內在價值，一方面也不會讓有心人士將你列為「單身好騙花痴」名單之中，成為下一個騙財騙色的目標對象。

最受男性歡迎的女性特質是不會太難追也不要太麻煩，外表要看上去不反感還要有點內涵。你如果覺得全心付出並配合取悅對方就能吸引到愛情，那也大錯特錯，因為零挑戰性的愛情也比較不容易被珍惜。如果你門檻低到「只要有愛情都可以」，那你就有很大機率找到很糟糕的對象。

我想提醒期待愛情的單身男女，永遠要記得寂寞有商機也有危機，兩個人的寂寞會比一個人的寂寞更寂寞，遇見一個有不良企圖的愛情，比單身還悲劇！

到這裡找艾姬……

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