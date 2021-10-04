年輕人都「一臉世故但沒有故事」？現代青年5大特徵：情商不高卻十分敏感

跟笨蛋比笨，只會讓你越來越笨。跟白痴撂情緒，只會讓你渾身沾滿臭氣。在這個容易積非成是的時代，嘴巴乾淨；人際清靜；內心平靜；只和真正的強者比強，做一個賞心悅目的人。活得有底線，別和傻瓜比下限；還不只是要有底線，你的善良，更要劃清界線！曾推出多本暢銷作品的老楊的貓頭鷹再度以他筆筆到位、句句扎肉，犀利卻獨具一格的冷靜文筆，不留任何情面，又來一本喚醒萬千年輕人的醒腦之書！新書《寧與高手爭高下，不與傻瓜論長短》寫給不夠圓滑也不夠世故，不想變壞也不想太乖的每一個你。

《寧與高手爭高下，不與傻瓜論長短》的序中寫實且精準的描繪了現代青年的5大特徵：

1. 不夠圓滑也不夠世故，情商不高卻十分敏感；喜歡熱鬧，但討厭人群。你一邊壓抑著消極的情緒，一邊努力讓自己看起來活潑開朗、積極向上。結果是，心裡都炸出蘑菇雲了，臉上還掛著「很高興認識你」式的微笑。離得太近怕被嫌棄，離得太遠怕被忘記；對別人好怕被辜負，對別人不好又覺得良心不安。一個不留神，你的心理陰影面積就達到了九百六十萬平方公里。

2. 不夠成熟也不夠幼稚的你，在哪裡都像個局外人。一臉世故，但沒有故事；自命不凡，卻又無足輕重。你明明有很多計畫和安排，卻常常提不起精神，心裡想著「反正還有時間」，可等的過程又覺得「空虛無聊寂寞冷」。你整天都在想著「自律」、「堅持」，可稍微努力一下子，就想放煙火讓全世界知道；稍微吃了一點兒苦頭，就想被人「親親抱抱舉高高」。結果是，你所謂的「年初計畫」，慢慢都變成了「年終笑話」。

3. 你在白天的時候強調「餘生很貴，不能浪費」，卻在晚上變成了「人生苦短，越睡越晚」。結果是，你嘴裡喊著要「養生」，作息和飲食卻像是在「輕生」。你餘額不多，支付方式卻有很多；你賺得不多，想買的倒是不少。你學了很多省錢的小妙招，最常用的竟然是「不買了」；服務員結帳時問你「是現金還是刷卡」時，你恨不得問一句：「能刷碗嗎？」結果是，在最容易賺錢的年代，你成了最容易被賺走錢的人。

4.別人追求遠方，是因為遠方有夢想和詩意。你追求遠方，卻是因為那裡人生地不熟，有利於隱藏「當前的不如意」和「曾經出過的醜」。結果是，你背熟了詩，也到了遠方，生活對你依然是——雖遠必誅。

5.你試著鋒芒畢露，卻常常傷人傷己；你試著曲意逢迎，卻又被嗤之以鼻；你什麼都看不慣，可你什麼又改變不了；你嘴裡讚美著陽光，心裡卻藏著陰暗的小念頭……你時而悲傷地覺得：這個世界大概沒有人能理解自己；時而又驕傲地認為：自己不需要任何人的理解！最後連你自己也搞不清楚，到底要怎樣才能在稜角分明的同時又溫情四溢，在我行我素的同時又不受排擠。

來源：高寶書版《寧與高手爭高下，不與傻瓜論長短》作者／ 老楊的貓頭鷹

※ BY SOLDIER, YOYO SU

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