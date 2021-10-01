▲鄧紫棋認為：愛一個人就是無論有沒有回報，你還是願意去付出。（圖 / 翻攝鄧紫棋IG）

不再相信童話！鄧紫棋直言「愛是痛苦的」：無論有沒有回報，你還是願意付出

無庸置疑的，G.E.M.是一個相信童話的女生，14歲那年，鄧紫棋參加歌唱比賽，以一首原創的《Sleeping Beauty》為參賽歌，這首歌成了後來大家所熟知的《睡公主》，2014年，正值鄧紫棋的事業高峰，愛情卻跌到一個低谷，然而走過這些風雨，現在的她，對於感情又有抱持著什麼樣的想法？

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「以前我常常會把愛情給「童話化」了，現在慢慢發現，其實感情上並沒有所謂那麼的非黑即白。」

感情的部分，能不能跟我們分享妳的感情觀？

唉…，感情觀這件事情其實我一直在變。

以前我對於感情的觀念比較偏向「宿命論」，我覺得所有的緣分都是上天註定好的，就像童話故事中王子跟公主他們就是天生註定好的一對，也會覺得人在感情上沒必要那麼糾結，因為總有一天妳一定會遇到那個「對的人」，是妳的就是妳的。

什麼是「對的人」？坦白說，以前我常常會把愛情給「童話化」了，現在慢慢發現，其實感情上並沒有所謂那麼的非黑即白。怎麼說呢？因為我觀察到身邊很多我的朋友，包括我自己的經歷，我發現中的愛情並不一定如同童話故事裡，公主跟王子最後一定永遠幸福快樂的在一起。因為人有他的自由意志，妳想想看，如果童話故事裡沉睡的公主被王子解救後，發現其實自己並不喜歡那個王子呢？又或者那個王子在拯救公主的任務途中，他遇到了那個他真正很喜歡的人呢？

原來現實生活中的愛情並不是童話，現在我反而比較相信，感情中的每一步都是人的選擇，而非世界上你一定會遇到某一個人。

或許真的會有一種東西叫做緣份，但當緣份來的時候，真正在做這個決定的還是人本身，是人去決定妳要不要去愛，因為愛是痛苦的，愛是需要放下自己，把對方放在妳前面的，如果在該放下自己的時候，妳不願意這麼做，就算緣份走到妳的面前，妳還是會錯過它的。

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「愛一個人就是無論有沒有回報，你還是願意去付出。」

妳如何判定這個人是不是妳「對的人？」

老實說我覺得這個問題沒有辦法判定。

因為就算結婚了，還是可能會因為承受不了這個婚姻去選擇離開這段關係，尤其現在離婚率這麼高，現實狀況就是人還是會有脆弱、想放棄的時候，所以我覺得「這個人是不是對的人」這件事情本身沒辦法去判定，而是要用一生去證明，如果妳到死的那天都還是用行動愛著這個人，那麼他就是對的人。

但我自己認為是不是對的人其實沒那麼重要，如果你是因為對方是妳認為所謂對的人才選擇去愛他，這其實就像是買保險，先確定這件事情不吃虧，妳才選擇要不要去付出，那這件事情本身就不叫愛。所以現在對我來說，我反倒認為不必要去探究到底這個人是不是對的人！因為愛一個人就是無論有沒有回報，你還是願意去付出，不然就是在買保險，你確定這個花不會死，你才願意去種，這樣種花又有什麼意義呢？

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※ BY CHARA YU

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