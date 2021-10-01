為何家庭主婦嗜戲如命？看破「我再也不會有人追了！」只好去追劇

▲為何家庭主婦嗜戲如命啊，原來是因為再也不會有人追，就只好去追劇了！（圖／Shutterstock）

最近網路上都在討論《俗女養成記》第二季，一堆人都說自己看到哭。

當然戲很棒，親情很感人、愛情很感人、女主角的成長與自我覺察也很感人，但是我畢竟是個中年婦女，沒那麼容易哭，戲演到目前為止，唯一一次像天外突然射來一箭正中紅心，讓我像頓時吞了一斤芥末那樣鼻子刺痛、眼淚滾滾而下的，是三個女人在海邊，接過陌生帥哥送的蛋糕時，她們臉上那種受寵若驚的神色。

怎麼說呢，頓時覺得感同身受然後覺得自己好可憐啊！因為我正在陣痛的接受，自己往後的人生，沒有機會再戀愛了。

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被追求實在是一種很爽的感覺，最起碼我覺得爽過高潮數萬倍。

為什麼說往後都沒機會戀愛呢？因為人生很現實，年輕的時候，好像每個人都荷爾蒙過剩似的，女生只要條件還可以，穿件短裙走在路上都有人搭訕，我還記得自己二十幾歲時，跟某個男性友人很曖昧，經常聊到天亮，見面時藉著過馬路當理由牽個手什麼的，表面上說是好朋友，不過心裡非常清楚這份友誼非常不純粹，因為某些狗屁倒灶的理由，我們沒有在一起，可其實，我們花非常多時間精力在對方身上。

但是過了某個年紀之後，人都會變成熟也變謹慎，對於戀愛這件事，我們開始計算投資報酬率，有利可圖才會投入，就像買股票，看著就不會賺的誰要買？而身為一個已婚女性，先生對我也還不錯，除非我不想要這段婚姻了，否則，我還能有什麼利，給其他男性圖呢？

我的另一半對我的確不錯，生活大小事有商有量，該他出手時他絕不會找理由推拖，那些我們對於婚姻的要求，諸如尊重、包容、陪伴……等等等，該有的我也都有了，可是這種感情，就是和戀愛的感受大相逕庭，我也曾經努力過，像是刻意化妝打扮只為了一起看場電影吃頓飯，而對方雖然覺得這種行徑根本是吃飽沒事幹，但也願意配合的穿上他最好的外出服。

但就是不一樣。

也許是因為掛心家裡的狗，情緒不夠悠閒；

也許是因為穿的像王子公主、小口小口用刀叉吃西餐，聊天內容卻是柴米油鹽；

也許有無數也許，最後刻意打扮去吃網美打卡餐廳的行徑，只留下一張看起來很浪漫的照片，貼在fb上可以炫耀，但心裡覺得又難吃又貴，不如叫吳柏毅送餐，輕輕鬆鬆在家吃飯。

失去戀愛感的感受是很難言喻的，對方也不是對妳不好，但就是和以前不一樣了。很多人覺得男人婚後就變了，不再像婚前對妳那麼好，可是真的是那樣嗎？我有個朋友婚後曾因此跟另一半大吵，說婚後再也感受不到先生對她的付出了，而她先生立刻拿出紙筆來，不是要離婚，而是開始計算婚後他付出了多少，而當一切躍然紙上的時候，我朋友才很錯愕的發現，她的感覺居然那麼悖離現實，原來婚前她老公再怎麼送禮，也不過就是生日、情人節、聖誕節之類，而婚後她先生每個月上交一筆為數不菲的家用，並且從來不問用剩的去了哪裡，如果用錢來計算付出，一個老公可抵三個男朋友。

當然錢不是一切，可一切都要錢。我先生婚後送禮的模式是這樣的：叫我自己選喜歡的，然後他付錢，頭一年還有個送禮的樣子，我給他訂單網址，他去下標付款，後來連這個步驟都省了，因為我網購買的比他多，有會員資格、有集點，我自己買好自己付錢後，他無條件四捨五入添做整數匯入我的戶頭。

後來想想，也許差別在於，當感情穩定後，男人就不再那麼關注妳的情緒了，畢竟女人的情緒常常是很莫名的，任性而敏感、多疑又多變，戀愛時男友去挑禮物，他得猜妳會喜歡什麼、妳需要什麼、搜索枯腸回想妳是否曾在言談中給出了暗示，就像不斷重播的《甄嬛傳》裡有一個段落是這樣子的，當時甄嬛尚不知道自己只是純元皇后的替身，以為皇上對她是真心的，完全沉浸在戀愛的光芒裡，有回她母親與妹妹進宮探望，妹妹問她「姊夫對妳好嗎」，甄嬛笑意盈盈，幸福裡卻又有一些言若有憾的回答：「我總得想著說什麼好，說什麼他才會高興，也挺累的」，戀愛就是這麼一回事，有多甜蜜就有多累。

不過沒人願意累一輩子。

有次看鄧惠文醫生寫的文章，她說，男人不想要「追妳一輩子」，仔細想想，哄著一個人一輩子其實真挺可怕的，而我努力適應這種落差的方法就是告訴自己「有得必有失」，沒有戀愛感換來的，是如家人般相處的自在和安穩，其實也不虧。

至於有時突然冒出來的戀愛需求呢？唉唷，那就看韓劇看日劇看美劇吧，現在我終於明白，為何家庭主婦嗜戲如命啊，原來是因為再也不會有人追，就只好去追劇了！

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