作家H：分手的前男友約我出來吃飯，不是想要復合，卻邀約我上床！？

作家H您好。

我是男友的初戀情人，前男友是一位話不多，喜歡玩電動的男生，生活作息都很正常，但就是不善於表達，說的話總是很直，嘗試溝通幾次之後，發現他都沒改變，於是我提出分手。

在這之前他曾經提出分手原因是感覺變了，隔天他打來跟我說他心情很悶，叫我再給他一次機會，於是我給他機會，但是卻還是一樣。

最近我們連絡上了，有約出來吃飯，前男友竟然邀約我要上床，並不是因為還有愛想要復合，我是他的初戀情人，為何前男友會有這樣的想法？難道第一次談戀愛就那麼沒感情嗎？還是他自己根本就不知道愛是什麼？

H這樣說

看了妳的年紀，推敲一下，可能妳的戀愛經驗也還不算多，對男人的了解，可能也有限吧！妳提出的問題，在我的專欄裡面，算是比較初階的範圍，但其實還是可以衍生出其他的想法。

妳說前男友很直，話不多，不善於表達。從這段描述，來對照後面他跟你見面後提出的要求，我覺得有兩種可能。

第一種，他的確還愛著妳，還想復合，但是他不知道如何用言語表達，因此很單純的想要利用性關係來喚回妳以前的記憶。這個不只是男人，就算是女人，也很容易做出這種舉動。

第二種，他的確不愛妳了，只是因為他想要做那件事情，但是能做那件事情的人，對他來說，選項不多（我不清楚他當下是否有其他女朋友），又因為他很直，不擅於表達，因此他就直接說出了，他想「做」那件事，如此單純而已。

其實我認為妳的反應可以無需那麼大，因為妳把這件事情和「第一次談戀愛就那麼沒感情嗎？」的疑問連結在一起，這是沒有必要的。這反映出妳自己內心已經存在既有的對感情的觀點，而且妳認為對方也應該跟妳相同。

其實每段感情對於每個人來說，都有不同的意義。妳用妳自己的標準去衡量一段感情，這無可厚非，但是對他來說，或許「初戀」跟其他段戀愛，沒有不同。而且很明顯，他就是跟大多數男性一樣，是可以性愛分離的想法，他知道自己要什麼，因此向妳開口。

至少妳應該慶幸一點，這是個直白的男人，因為他並沒有假借「我還愛妳」的藉口，用來行使「和妳上床」的行為，因為這樣只會讓妳誤會，接著衍生出後續更多的糾葛與問題。

而關於妳最後問到，還是他自己根本不知道「愛」是什麼這個問題，我只能說，這世界上，又有多少人能真的清楚，什麼是「愛」，該如何區分？

祝福妳。

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