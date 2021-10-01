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淘心話讀心讀你

年少的愛戀都是天真的　於是我原諒了那時的我們

▲每段稍縱即逝的青春都有傷。年少的愛戀都是天真的，於是我原諒了那時的我們。（圖／Shutterstock）
文 : Ash

過去的日子有多遠呢？

 

為了避開中秋連假的人潮，

那天在接近午夜的時間，

開著車和幾個朋友乘著秋夜晚風想到沙灘上看海，

後來找到了間還開著的咖啡廳坐下遙望。

我們毫無邏輯的閒聊著，

話題來到，若此刻恰巧碰見前任大家各自的反應會是如何；

 

大部分的人都說，頂多點頭招呼，

大概就僅此而已，我也是這樣說的。

 

友人說：「其實他也想見你」

我驚訝問道：「為什麼？」

友人答：「想向你道歉」

 

於是我就笑了出來：「這可不是我印象中的他呀」

▲若此刻恰巧碰見前任大家各自的反應會是如何？（圖／Shutterstock）

在剛分開的那段時間，

說不痛苦那就太自以為是了，

說不曾埋怨也是謊言；

但多年後的今日，我竟然想要這麼說：

「我也想和他道歉」

 

時光荏苒，流年不復，

分開後的我們都各自經歷過許多了吧，

稚氣已脫，不一定變得世故，但肯定也懂了世故。

 

《白河夜船》裡有段說：

「我突然醒悟到那段日子已經有多遠，

比死亡、比人與人之間無法填埋的鴻溝都更遙遠。」

 

發生過的都已經無法挽回，

即便想著那些「如果當初…….」都已經毫無意義。

 

我手捧著漫出騰騰熱氣的咖啡，

看向不遠處那片漆黑又寧靜的海，

心裡再也沒有了漣漪。

 

一種再次被提醒自己其實已經釋然很久的舒暢，

在鹹鹹的空氣中歡快著。

 

要原諒別人前得要先原諒自己。

▲要原諒別人前得要先原諒自己。（圖／Shutterstock）

年少的愛戀都是天真的，

天真的以為自己的任性和無理不會傷人，

天真的覺得若有情緒就得要即刻宣洩呀，

天真的認定彼此就是自己的全世界，

天真的幻想著未來就在不是很遠的地方。

 

也因為這樣的天真，

所以不懂分寸，不知力道，

於是那些傷都是不小心傷的。

 

在我們都懂如何愛人後，

就會明白要是看見對方的眼淚，自己也會忍不住想掉淚的。

 

所以我原諒了當初那樣天真的他和自己。

 

就這麼胡亂聊著，咖啡也就要飲盡了，

那天的海是真的十分安靜，彷彿睡著了般。

當想起了隔天是中秋時，

才抬頭看向皓月當空，星點稀疏，

不遠處的漁港有人放起了煙火，

絢麗地綻放在黑霧霧的天空，

每段稍縱即逝的青春都有傷，也有璀璨的花。

 

如果真的再遇見，

我想我還是會點頭招呼，僅此而已。

 

畢竟當初該道的歉，

在此時似乎也已經沒了意義。

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Tags : 原諒咖啡天真愛戀我們稍縱即逝青春

Ash
-城市記錄者- Ash/艾許，有選擇恐慌症的天秤座，沒有鄉愁的台北人。 想要用著有溫度的手，輕輕的，慢慢的，為青春留下一些什麼。    