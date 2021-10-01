年少的愛戀都是天真的　於是我原諒了那時的我們

過去的日子有多遠呢？
為了避開中秋連假的人潮，
那天在接近午夜的時間，
開著車和幾個朋友乘著秋夜晚風想到沙灘上看海，
後來找到了間還開著的咖啡廳坐下遙望。
我們毫無邏輯的閒聊著，
話題來到，若此刻恰巧碰見前任大家各自的反應會是如何；
大部分的人都說，頂多點頭招呼，
大概就僅此而已，我也是這樣說的。
友人說：「其實他也想見你」
我驚訝問道：「為什麼？」
友人答：「想向你道歉」
於是我就笑了出來：「這可不是我印象中的他呀」
在剛分開的那段時間，
說不痛苦那就太自以為是了，
說不曾埋怨也是謊言；
但多年後的今日，我竟然想要這麼說：
「我也想和他道歉」
時光荏苒，流年不復，
分開後的我們都各自經歷過許多了吧，
稚氣已脫，不一定變得世故，但肯定也懂了世故。
《白河夜船》裡有段說：
「我突然醒悟到那段日子已經有多遠，
比死亡、比人與人之間無法填埋的鴻溝都更遙遠。」
發生過的都已經無法挽回，
即便想著那些「如果當初…….」都已經毫無意義。
我手捧著漫出騰騰熱氣的咖啡，
看向不遠處那片漆黑又寧靜的海，
心裡再也沒有了漣漪。
一種再次被提醒自己其實已經釋然很久的舒暢，
在鹹鹹的空氣中歡快著。
要原諒別人前得要先原諒自己。
年少的愛戀都是天真的，
天真的以為自己的任性和無理不會傷人，
天真的覺得若有情緒就得要即刻宣洩呀，
天真的認定彼此就是自己的全世界，
天真的幻想著未來就在不是很遠的地方。
也因為這樣的天真，
所以不懂分寸，不知力道，
於是那些傷都是不小心傷的。
在我們都懂如何愛人後，
就會明白要是看見對方的眼淚，自己也會忍不住想掉淚的。
所以我原諒了當初那樣天真的他和自己。
就這麼胡亂聊著，咖啡也就要飲盡了，
那天的海是真的十分安靜，彷彿睡著了般。
當想起了隔天是中秋時，
才抬頭看向皓月當空，星點稀疏，
不遠處的漁港有人放起了煙火，
絢麗地綻放在黑霧霧的天空，
每段稍縱即逝的青春都有傷，也有璀璨的花。
如果真的再遇見，
我想我還是會點頭招呼，僅此而已。
畢竟當初該道的歉，
在此時似乎也已經沒了意義。