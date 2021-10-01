遊戲看似公平，真實卻是人心／《魷魚遊戲》，你參加了嗎？

最夯話題莫過於「你看過《魷魚遊戲》了嗎？」

身為戲劇鄉民，花了三天就嗑完九集，必須承認，剛開始覺得有點沉悶，完全衝著「孔劉」那張臉去的，心想「主角」怎麼還不出現，沒想到帥哥完全曇花一現，接下來就沒他的戲份。

不過看完後，的確是一部讓人寓意很深的故事，很多畫面在腦海中盤旋無法消失，人性的醜陋、貪婪在這部戲劇裡嶄露無遺，最可恨的是，最終，沒有人能真正得到什麼，再多的錢，也抵不過人心權力慾望。

這部戲劇，《魷魚遊戲》講述一群窮困潦倒的人為了456億元神秘獎金而參加的生存遊戲。遊戲，不需要動腦，不需要背歷史跟地理，跟智商180沒有關係，跟運氣跟選擇有很大的關聯。

主角「456」號是一個標準的人生失敗組，整天周旋在賭博跟債務之間，欠了一大屁股債，上有老母還要出門工作，妻子離婚，一整個窩囊廢物。但是心地善良，總想著一夜致富的美夢，因為一張卡片，被生活逼到絕境，於是決定參與能轉換人生的魷魚遊戲。

遊戲一共有6個關口，都是韓國小朋友平日會玩的遊戲，包括大家熟習的123木頭人、拔河等等，遊戲很簡單，每死一個人，就會增加一億的獎金，最後活下來的人，則能獲得全部的獎金。

遊戲裡有456個參賽者，都是為了生存而來，但卻往往因為人性而死，遊戲看似公平，真實卻是人心。遊戲中有四階層的管理者，階層有明確不可撼動的規則，卻還是存在因利益衍生的潛規則，就像職場一般。遊戲中有創造遊戲的BOSS，以及將遊戲視為賭局的客人，在這群人眼裡，遊戲只是為了消遣他們極度枯燥乏味的生活。

遊戲外，是我們，守在電腦前看的觀眾，隨著一集又一集，一次又一次淘汰掉一批的人，好幾次掩著面看著殘忍的畫面，心想「這不就是人吃人社會的表徵嗎？」

每一職場，可能就是一場魷魚遊戲，

每一個人，可能都扮演不同的腳色，

每次遊戲，都會淘汰不同的人，

留下來的，繼續的，俯視的，死亡的，都是命。

到底有什麼好看？到底裡面講述什麼人性？感覺似曾相似，又覺得不是，後來仔細想想「這不就是進入社會後的人性體驗嗎？」

大學畢業之後我進入幾家爛公司，年輕的老闆天真認為他的想法可以賺大錢，員工只是棋子，把所有天馬行空的想法都交給底層，今天想A，明天想B，有賺錢，就說這點子他想的，沒賺錢，就說你們執行太爛，我變成了底層，離職，然後找工作，活在各種陰影下。

後來，經過時間跟歲月摧殘，從基層變成管理層，爾後進入機構，一樣是職場生存遊戲，但卻身分變得不一樣，我覺得許多身心障礙者才是真正的社會底層，每一個人的背後，是血，是淚，是說不出的悲傷，曾經有一個傷友告訴我：「你把自己的雙手雙腳打廢，再來跟我談感受，身為好手好腳的你們，絕對無法感同身受我們的痛苦。」

我問過幾個人：「會想死嗎？」

有人回我：「死如果這麼簡單，我就不會活著了。」

捐贈者、政府、社會企業都代表一種制度，就像遊戲裡456億的集資者，看著是一種希望，愛心，但對於許多真正底層的人來說，卻很難直接觸摸得到，要經過評估、考驗、各種才能申請到補助，就像一層層的遊戲關卡，看似簡單，卻一點都不容易。

而在機構工作這幾年，從爆棚的理念愛心，到依規定辦事的職員，很多看不慣的，你只能睜一隻眼閉一隻眼，很多真正需要幫忙的，你幫不上忙，很多藏汙納垢的，你無能為力，直到離開遊戲（職場），才能解脫，卻要花了很多年的時間，才能放下。

有些人一輩子有花不完的錢，用一個愛馬仕包就可以決定一間公司的生死。

有些人一輩子都兢兢業業工作，只為了把房貸繳清，期待哪天退休過上好生活。

有些人一輩子活在底層打滾，只為了眼前的溫飽，還有被債追著不得不逃的人生。

錢，是萬能的，能買到人的命；遊戲，是好玩的，同時也是殘酷的，遊戲有結束的一天，戲劇也是，但我想告訴自己「保有你的善良，為你的人生戰鬥，才是真的。」

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