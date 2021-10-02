「情人最後難免淪為朋友」林夕寫的情歌唱中心聲！沒有什麼能永垂不朽

▲以王菲的《臉》跟張惠妹的《開門見山》獲得金曲獎最佳作詞人的林夕，將那些在愛裡曾經痛過、快樂過、藏在心中的回憶化作文字（圖／翻攝自陳奕迅FB@Eason Chan）

分別以王菲的《臉》跟張惠妹的《開門見山》獲得金曲獎最佳作詞人的林夕，將那些在愛裡曾經痛過、快樂過、藏在心中的回憶化作文字，伴著人們在歌詞中沈澱，收拾好情緒，再拾起勇氣繼續往前走。

這些年聽著林夕寫的歌，似乎在裡面聽見了他透過歌詞表達的內心惆悵與坦然，無論你正處在愛裡的哪一個階段，或許，都有一首林夕寫的情歌陪伴著你，為你抒發那些關於愛情的美麗與遺憾。

林憶蓮《至少還有你》：至少還有你值得我去珍惜

如果 全世界我也可以放棄

至少還有你 值得我去珍惜

而你在這裡 就是生命的奇蹟

「我怕時間太慢，日夜擔心失去你，恨不得一夜之間白頭，永不分離。」熱戀的時候，偶爾會因為太愛一個人產生忐忑與反覆無常的情緒，林夕將這樣的情感刻畫地栩栩如生，再用一句「全世界我也可以忘記，至少還有你值得我去珍惜。」訴說一段戀情最美好的是無論發生了什麼事，身邊都有這麼一個他陪伴著，一起跨過生命中每一個坎，直到兩個人都白髮蒼蒼，仍然能挽著對方的手，笑著聊年少時的回憶。

王菲《紅豆》：沒有什麼能永垂不朽

有時候有時候 我會相信一切有盡頭

相聚離開都有時候 沒有什麼會永垂不朽 可是我有時候 寧願選擇留戀不放手

等到風景都看透 也許你會陪我看細水長流

王菲用細膩的聲音唱著「有時候，有時候」，說著的不只是現在，也是未來，更是對於愛情的堅定和不悔的等待。或許，每個人的人生中都可能遇上那樣的人，在這一生中教你愛的不確定，卻也教會了你失去與期盼，讓你在弄懂愛之後，更有勇氣堅守自己的最愛。

「可是我有時候，寧願選擇留戀不放手。」林夕不僅僅寫出了對於愛情不輕易放棄的堅定，同時也是「也許你會陪我看細水長流」的美好盼望。儘管不是每個等待都會開花結果，但，也不是每種愛都需要結果，或許，把那單相思的心意永遠放在心底，也是一種紀念逝去愛情的方式。

那英《出賣》：感情像個鬧鐘按一下就停

你的多情出賣我的愛情 賠了我的命

我賣了一個世界 卻換來灰燼

你的絕情出賣所有愛情 好夢一下子清醒

感情像個鬧鐘 按一下就停

「感情像個鬧鐘，按一下就停。」林夕用帶點淡淡哀傷的方式，寫出失戀的人最痛的領悟。就算過去付出得再多，彼此之間有再美好的回憶，只要其中一個人按下暫停，即使不想面對即將失去他的現實，也只能從還相愛的美夢中清醒過來。

陳奕迅《十年》：情人最後難免淪為朋友

十年之後 我們是朋友

還可以問候 只是那種溫柔

再也找不到擁抱的理由

情人最後難免淪為朋友

十年之前，我們對彼此來說是陌生人，十年之後，兩人經歷了熱戀、爭吵、分離，再各自療傷。再次見面，已經是分手後多年，兩個人都成為了更好的自己，也能笑談以前的回憶，卻也無法再像之前一樣溫柔擁抱。

「直到和你做了多年朋友，才明白我的眼淚不是為你而流，也為別人而流。」也許，每個人的生命中都會經歷一段沒有結果的，刻骨銘心的愛情，但這一切終將被時間淡忘。分開後的兩人，還是可以過好各自的生活，遇見新的人，開啟新的戀情，而面對曾經最親密的舊情人，或許我們能做的，就是淡淡地打聲招呼，然後轉身離去。

田馥甄《你太猖狂》：想得到釋放只有投降

思念太猖狂 一個冷不防

一想起你 忙碌的生活變得空蕩蕩 對心事說謊 把你想到多麽的不堪

偉大的你還想我怎樣

結束一段戀情時，為了不讓別人擔心，你努力地在其他人面前裝作很堅強，用力地大吃一頓、埋首於工作、趕快尋找下一個對象，試著用逃避來遺忘內心的痛苦。但一停下腳步，過去的回憶、對方的好與對方給的傷害，都會爆炸式地出現在腦海，猖狂地在腦中告訴你：「我還在這裡。」

林夕在這首歌的最後寫到：「睡到一半，才覺醒療傷先要哭一場。」或許，面對失去最好的方法，也是最簡單的方法，就是好好和心中的痛苦相處，想哭就哭，想生氣就生氣，只有自己釋懷了、投降了，才能真正從失戀的傷痛慢慢走出來。

林宥嘉《勉強幸福》：無奈我們都不是彼此的幸福

所以我只能笑 不能哭

難得妳不覺得屈辱

陪我一起 品嚐這勉強的幸福

《勉強幸福》唱的是一份酸澀錯置的愛，在外人眼中看起來無比幸福的戀人，其中卻壓抑隱藏了許多無奈與酸楚。「享受著他鍾情的音樂，欣賞著你一臉的滿足。」林夕用這句歌詞寫出另一半最愛的人不是自己的苦澀，卻也寫出不願放棄的決心，期望著有一天，對方心中的缺口會被自己的愛給填補，縱使一開始是勉強的幸福，或許在很久很久的以後，會變成真正的幸福。

孫燕姿《天使的指紋》：錯愛只是為真愛作證

眾裡尋人 錯愛只是為真愛作證

每次告別留下的傷痕

都是天使的指紋

當戀情走到了結尾，有時我們會覺得，明明自己已經很努力地找尋那個對的人，卻始終無法如願，甚至會覺得自己彷彿辜負了青春。但其實不是的，那些錯的人，只是讓你更清楚真愛的紋路。

孫燕姿用一句充滿體悟的「每次告別留下的傷痕，都是天使的指紋。」訴說著也許在感情中受的傷，最後都會化作成長的養份，讓我們可以遇到下一個更好的人，而我們遇見每一個錯的人，都是為了突顯那個「對的人」有多麽的難能可貴。

（本文提供合作夥伴轉載，首圖圖片來源：FB@陳奕迅 Eason Chan）

文／Tien

本文出自VidaOrange生活報橘

Facebook：VidaOrange生活報橘