▲不幸的人一生都在治癒童年，別讓你的童年影響現在的感情。（圖／Shutterstock）

不幸的人一生都在治癒童年／別讓你的童年影響現在的感情

阿德勒有句名言：「幸福的人一生被童年治癒，不幸的人一生都在治癒童年。」

有些人童年過得不是很愉快，無論現在有多少成就，心裡還是存在很大的童年陰影。在剛開始社交的時候或是剛開始談感情的時候，並不會特別顯現出來這個很私密的部分，通常都是深交後一陣子就會自然地將陰影那一面吐露出來。

一旦將最私密的那個層面吐露出來後，接著也會不自覺地產生依賴性，認為朋友或伴侶都知道你最內心深處的創傷，所以他們應該要最理解你、最懂你，要是幾次交談中讓你又感受到童年那種不快樂記憶，你便會開始情緒勒索對方。

童年不快樂的人，總是渴望長大後的自己能夠遇到一個相知相惜的伴侶，並且希望伴侶能夠陪同自己，一起越過因小時候不愉快帶來的內心傷痛。然而有時候卻因此不知不覺把內心痛苦感覺加重在伴侶身上，伴侶陪伴你的同時也承受著因為治癒你而帶來的壓力。

朋友說以前小時候總是看到母親躺在床上休息，但母親並沒有生病，只是母親喜歡躺在床上看電視或休息，並不喜歡跟小孩子們互動，當母親離開床的時候就是代表母親要出門，所以從小時候有記憶以來就認知跟母親並不親暱。

長大後當她交了男朋友就會特別注意男朋友們的行為舉止，只要讓她覺得某男朋友是一個很懶惰的性格，就會立刻糾正男朋友，即使男朋友只是下班後回家坐在沙發上玩手機，她也會覺得這就是懶惰，於是常常和男朋友吵架，但當時男朋友並不知道女朋友這類「吹毛求疵」竟然是因為她的童年不好的回憶而養成的。

曾經有一任男朋友曾向她抗議：「我上班已經夠累了，為什麼回到家還要像在上班的感覺？」當下的她雖然聽了覺得有點內疚，但她還尚未察覺這種緊迫盯人的性格是來自於自己童年的影響。

後來有次她跟媽媽吵架，在吵完後冷戰幾天中，從小到大從媽媽那裡得到的不好回憶全都湧上心頭，開始回溯檢視自己從何時開始討厭媽媽？媽媽哪些行為讓她看了就討厭？媽媽做了什麼事情讓她內心感到痛苦？最後再把放大鏡移向自己檢視，自己從何時開始被童年影響？是不是導致現在的性格，無論跟誰交往都讓對方感到有壓力？

就在自己情緒平穩下來後，某天她突然跟現任的男朋友告白兼道歉，她說從有記憶以來對媽媽的觀感都是負面的，導致自己長大時不想變成她兒時眼中媽媽的那副模樣，於是在大人眼裡總是變成一個不聽話的人，而且越是要往跟媽媽感覺不一樣的方向走，目的就是不想變成記憶中的負面形象。

「所以每次看到你坐在沙發玩手機遊戲的時候，我就會不自覺地把你想成『懶惰的人』，我承認這是我不好的地方，也是我必須要去面對的問題，如果今天我信任你，我就不會覺得你是懶惰的人，但是今天我說出來，也是希望你能理解我之前為什麼會把你想成那樣。」

如果她沒有剖析自己對伴侶的相處方式，那麼有可能一輩子都會用自己的童年陰影去折磨自己與伴侶。就好比現今婆婆對媳婦、長輩對兒女幾乎都用情緒來勒索，那是因為他們過往沒有好好被善待的經驗，也並沒有站在對方的立場去感受，但是相對的道理，伴侶之間也不盡相同，都會不自覺地用童年過往的創傷或陰影來對待身邊的伴侶及小孩。

有時候不要埋怨為什麼都沒人理解自己，請先試著檢視自己是不是把標準硬套在他人身上？如果換作是你被套了一個你不能理解的規矩，你能坦然接受嗎？

雖說感情要溝通，但充其量溝通也只是逼迫他人接受你的想法而妥協，所以在溝通前也要好好試著回想『為什麼你會這麼做的原因』，試著釋懷過去並且與自己妥協，這樣溝通才能得到效果，因為遇到能夠理解你為什麼這麼做的伴侶真的很難得。

話說回來，無論你是長輩還是代表什麼身分，就算自己的童年需要被治癒，但也別把別人的一生弄到需要被治癒的地步，畢竟人老了離開這世界或是感情散了離開一段感情，你給人的情緒勒索是會一直延續下去的。

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