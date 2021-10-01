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不幸的人一生都在治癒童年／別讓你的童年影響現在的感情

▲不幸的人一生都在治癒童年，別讓你的童年影響現在的感情。（圖／Shutterstock）
文 : 亞美將

阿德勒有句名言：「幸福的人一生被童年治癒，不幸的人一生都在治癒童年。」

有些人童年過得不是很愉快，無論現在有多少成就，心裡還是存在很大的童年陰影。在剛開始社交的時候或是剛開始談感情的時候，並不會特別顯現出來這個很私密的部分，通常都是深交後一陣子就會自然地將陰影那一面吐露出來。

一旦將最私密的那個層面吐露出來後，接著也會不自覺地產生依賴性，認為朋友或伴侶都知道你最內心深處的創傷，所以他們應該要最理解你、最懂你，要是幾次交談中讓你又感受到童年那種不快樂記憶，你便會開始情緒勒索對方。

童年不快樂的人，總是渴望長大後的自己能夠遇到一個相知相惜的伴侶，並且希望伴侶能夠陪同自己，一起越過因小時候不愉快帶來的內心傷痛。然而有時候卻因此不知不覺把內心痛苦感覺加重在伴侶身上，伴侶陪伴你的同時也承受著因為治癒你而帶來的壓力。

▲童年不快樂的人，總是渴望長大後的自己能夠遇到一個相知相惜的伴侶。（圖／Shutterstock）

朋友說以前小時候總是看到母親躺在床上休息，但母親並沒有生病，只是母親喜歡躺在床上看電視或休息，並不喜歡跟小孩子們互動，當母親離開床的時候就是代表母親要出門，所以從小時候有記憶以來就認知跟母親並不親暱。

長大後當她交了男朋友就會特別注意男朋友們的行為舉止，只要讓她覺得某男朋友是一個很懶惰的性格，就會立刻糾正男朋友，即使男朋友只是下班後回家坐在沙發上玩手機，她也會覺得這就是懶惰，於是常常和男朋友吵架，但當時男朋友並不知道女朋友這類「吹毛求疵」竟然是因為她的童年不好的回憶而養成的。

曾經有一任男朋友曾向她抗議：「我上班已經夠累了，為什麼回到家還要像在上班的感覺？」當下的她雖然聽了覺得有點內疚，但她還尚未察覺這種緊迫盯人的性格是來自於自己童年的影響。

後來有次她跟媽媽吵架，在吵完後冷戰幾天中，從小到大從媽媽那裡得到的不好回憶全都湧上心頭，開始回溯檢視自己從何時開始討厭媽媽？媽媽哪些行為讓她看了就討厭？媽媽做了什麼事情讓她內心感到痛苦？最後再把放大鏡移向自己檢視，自己從何時開始被童年影響？是不是導致現在的性格，無論跟誰交往都讓對方感到有壓力？

就在自己情緒平穩下來後，某天她突然跟現任的男朋友告白兼道歉，她說從有記憶以來對媽媽的觀感都是負面的，導致自己長大時不想變成她兒時眼中媽媽的那副模樣，於是在大人眼裡總是變成一個不聽話的人，而且越是要往跟媽媽感覺不一樣的方向走，目的就是不想變成記憶中的負面形象。

▲幸福的人一生被童年治癒，不幸的人一生都在治癒童年。（圖／Shutterstock）

「所以每次看到你坐在沙發玩手機遊戲的時候，我就會不自覺地把你想成『懶惰的人』，我承認這是我不好的地方，也是我必須要去面對的問題，如果今天我信任你，我就不會覺得你是懶惰的人，但是今天我說出來，也是希望你能理解我之前為什麼會把你想成那樣。」

如果她沒有剖析自己對伴侶的相處方式，那麼有可能一輩子都會用自己的童年陰影去折磨自己與伴侶。就好比現今婆婆對媳婦、長輩對兒女幾乎都用情緒來勒索，那是因為他們過往沒有好好被善待的經驗，也並沒有站在對方的立場去感受，但是相對的道理，伴侶之間也不盡相同，都會不自覺地用童年過往的創傷或陰影來對待身邊的伴侶及小孩。

有時候不要埋怨為什麼都沒人理解自己，請先試著檢視自己是不是把標準硬套在他人身上？如果換作是你被套了一個你不能理解的規矩，你能坦然接受嗎？

雖說感情要溝通，但充其量溝通也只是逼迫他人接受你的想法而妥協，所以在溝通前也要好好試著回想『為什麼你會這麼做的原因』，試著釋懷過去並且與自己妥協，這樣溝通才能得到效果，因為遇到能夠理解你為什麼這麼做的伴侶真的很難得。

話說回來，無論你是長輩還是代表什麼身分，就算自己的童年需要被治癒，但也別把別人的一生弄到需要被治癒的地步，畢竟人老了離開這世界或是感情散了離開一段感情，你給人的情緒勒索是會一直延續下去的。

 

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Tags : 一生不幸影響感情治癒童年阿德勒

亞美將
高中廣告設計畢業後便在藝文網站『失戀雜誌』裡當駐站作家，左手寫字，右手畫圖，以輕鬆詼諧的生活態度來觀察人生的每一刻並且紀錄下來發表在網路平台上，也因為個性活潑外向開始接觸電視節目，口無遮攔、辛辣直接是觀眾第一印象。