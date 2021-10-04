各玩各的？威爾史密斯認與老婆潔達蘋姬是「開放式婚姻」　到底愛該怎麼定義

上週好萊塢明星威爾．史密斯接受美國《GQ》雜誌專訪，透露和老婆潔達．蘋姬正在行使「開放性婚姻」，並且為兩人的關係作了註解：「婚姻對我們來說並非牢籠。在開放性婚姻經驗裡，給予對方完全的自由和無條件的支持，在我眼中是愛的最高定義」，坦誠和潔達是各玩各的。新聞一出，很多讀者私底下詢問欣西亞的看法，也想知道開放性婚姻在台灣究竟可不可行，讓我覺得值得寫成一篇文章和大家討論。

當我還居住在美國的時候，對開放性婚姻便時有所聞。兩個存在於婚姻中的夫妻，允許配偶向外發展，只要心仍舊向著對方，對家庭不離不棄，肉體上嚐遍各式各樣的異性，why not？無獨有偶的，他們都認為如此超越嫉妒、吃醋、佔有的愛才是最崇高的愛，因為真正的愛是無私，當一般世俗希望愛人對我們忠誠和專業，那只是以個人為出發點的自私，不能稱之為愛。

然而，以我看來，這種「愛」大概早已超脫男女間浪漫的愛情，而昇華為家人間的親情，才能完全做到就算對方擁抱親吻做愛的人不是自己，也能平心靜氣。威爾口中所謂「愛的最高定義」，讓我立刻聯想到父母對兒女那種無私奉獻的精神，若我是在場記者，一定會繼續追問：「那麼，你和潔達之間，還有男女情愛嗎？」說穿了，在婚姻裡行使開放性婚姻，多少是為了貪圖婚姻的好處，以及早已習慣和對方共組家庭的舒適，多少夫妻對彼此早已沒了熱情、早已成為家人的關心和羈絆，尋常老百姓談離婚都很複雜，遑論他們可是史密斯夫婦啊，離婚牽扯到的利益和金錢劃分無可估量，乾脆當室友和人生伴侶，你我都可以繼續跟別人上床戀愛，單飛卻不解散。

至於在台灣究竟可不可行？光是「侵害配偶權」就足以陷外頭的性對象不仁不義，這裡，我說性對象，指的是小三或小王，但又不能說是小三或小王的原因在於：夫妻彼此有共識可以向外發展，那他們自然不構成是婚姻裡的第三者。但若人妻或人夫中途反悔，或想藉機敲詐，就算兩人約定俗成，沒有白紙黑字證明，還是有可能讓性對象身敗名裂，再加上亞洲社會風俗仍舊保守，街頭巷尾議論紛紛所造成的壓力，也得加以考量。

最後，我主張：想要有多重性伴侶，就不要踏入婚姻；既然踏入婚姻，最好捨棄多重性伴侶。就算你和另一半共同協議行使開放性婚姻，還是先訴請離婚，免得剪不斷理還亂，好萊塢明星的婚姻生活聽聽當作參考就好，畢竟他們背後有黃金律師團隊幫忙瞻前顧後，我們這種平民老百姓若貿然效仿行動，恐怕還是弊大於利，需要三思而後行。

敬請支持欣西亞2020新書

《我要的歡愉你該懂！欣西亞兩性大膽說》一起Make Love Sexy！

【博客來購書連結】https://reurl.cc/v128Yk