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各玩各的？威爾史密斯認與老婆潔達蘋姬是「開放式婚姻」　到底愛該怎麼定義

▲到底愛該怎麼定義？威爾史密斯認與老婆潔達蘋姬是「開放式婚姻」。　（圖／Shutterstock）
文 : 欣西亞

上週好萊塢明星威爾．史密斯接受美國《GQ》雜誌專訪，透露和老婆潔達．蘋姬正在行使「開放性婚姻」，並且為兩人的關係作了註解：「婚姻對我們來說並非牢籠。在開放性婚姻經驗裡，給予對方完全的自由和無條件的支持，在我眼中是愛的最高定義」，坦誠和潔達是各玩各的。新聞一出，很多讀者私底下詢問欣西亞的看法，也想知道開放性婚姻在台灣究竟可不可行，讓我覺得值得寫成一篇文章和大家討論。

當我還居住在美國的時候，對開放性婚姻便時有所聞。兩個存在於婚姻中的夫妻，允許配偶向外發展，只要心仍舊向著對方，對家庭不離不棄，肉體上嚐遍各式各樣的異性，why not？無獨有偶的，他們都認為如此超越嫉妒、吃醋、佔有的愛才是最崇高的愛，因為真正的愛是無私，當一般世俗希望愛人對我們忠誠和專業，那只是以個人為出發點的自私，不能稱之為愛。

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▲當一般世俗希望愛人對我們忠誠和專業，那只是以個人為出發點的自私，不能稱之為愛。（圖／Shutterstock）

然而，以我看來，這種「愛」大概早已超脫男女間浪漫的愛情，而昇華為家人間的親情，才能完全做到就算對方擁抱親吻做愛的人不是自己，也能平心靜氣。威爾口中所謂「愛的最高定義」，讓我立刻聯想到父母對兒女那種無私奉獻的精神，若我是在場記者，一定會繼續追問：「那麼，你和潔達之間，還有男女情愛嗎？」說穿了，在婚姻裡行使開放性婚姻，多少是為了貪圖婚姻的好處，以及早已習慣和對方共組家庭的舒適，多少夫妻對彼此早已沒了熱情、早已成為家人的關心和羈絆，尋常老百姓談離婚都很複雜，遑論他們可是史密斯夫婦啊，離婚牽扯到的利益和金錢劃分無可估量，乾脆當室友和人生伴侶，你我都可以繼續跟別人上床戀愛，單飛卻不解散。

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▲開放性婚姻在台灣究竟可不可行？（圖／Shutterstock）

至於在台灣究竟可不可行？光是「侵害配偶權」就足以陷外頭的性對象不仁不義，這裡，我說性對象，指的是小三或小王，但又不能說是小三或小王的原因在於：夫妻彼此有共識可以向外發展，那他們自然不構成是婚姻裡的第三者。但若人妻或人夫中途反悔，或想藉機敲詐，就算兩人約定俗成，沒有白紙黑字證明，還是有可能讓性對象身敗名裂，再加上亞洲社會風俗仍舊保守，街頭巷尾議論紛紛所造成的壓力，也得加以考量。

最後，我主張：想要有多重性伴侶，就不要踏入婚姻；既然踏入婚姻，最好捨棄多重性伴侶。就算你和另一半共同協議行使開放性婚姻，還是先訴請離婚，免得剪不斷理還亂，好萊塢明星的婚姻生活聽聽當作參考就好，畢竟他們背後有黃金律師團隊幫忙瞻前顧後，我們這種平民老百姓若貿然效仿行動，恐怕還是弊大於利，需要三思而後行。

 

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Tags : GQ各玩各的多重性伴侶威爾史密斯定義欣西亞潔達蘋姬老婆開放性婚姻

欣西亞
姊妹淘部落客之星 【兩性感情版版主】