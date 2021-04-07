孩子是兩個人的責任，不是只有媽媽負責顧小孩

某次和朋友一起出門，她大包小包好幾袋，一個人帶著育嬰用品和嬰兒車，每次見面都感受到她的不開心。婚後她的樣子變得很狼狽也不愛出門，每次聊天她總說有做不完的事情，有了孩子無法隨心所欲地出門，沒人可以幫忙照顧分擔小孩的事，當媽媽以後事情多到她分身乏術。

我問：「那妳老公呢？」我很訝異，在這麼多的事情中，從沒有聽到「老公」兩個字。她總說：「老公說工作累，在家照顧小孩是應該的。」說到這段她變得很忿忿不平，認為老公根本在卸責，回家就只會看電視，也不想要陪一下小孩分擔一下她的工作，一副賺錢最大的態度，看了就氣！

許多家庭都會出現這樣的狀況，先生在外工作，回家只想休息，卻沒想過待在家的老婆其實很辛苦，因為24hr無法休息。除此之外，孩子生病、一點不舒服，媽媽就會被別人檢視，被認為沒把孩子顧好，孩子只要沒這麼乖，就認為是媽媽偷懶。

反之，老公偶爾週末放假帶一下孩子，就被認為是好爸爸，但明明他只陪玩一小時而已……

我曾經在餐廳看到一對夫妻，老公一直在滑手機。老婆從頭到尾都很忙，一直在照顧孩子，一兩歲的小孩本身就需要人照料，所以這位老婆一直很忙，忙孩子以外，偶爾老公抬起頭還會使喚老婆做一些事。

最近，我看《未來媽媽》描述婚姻後生活。婚姻，不是為了生孩子，想生不生都是一種選擇，我想現在生育率這麼低，也有這樣的問題。當女人選擇生孩子，要面臨的狀況是在家顧小孩，為孩子犧牲奉獻；而爸爸反而是整個家庭裡，改變最少的人，除非爸爸願意一起分擔，否則我身邊朋友的老公幾乎都很少改變，照樣工作應酬、聚會，孩子就丟給老婆照顧。

一般來說，爸爸通常不會是小孩的主要照顧者，所以之前聚會我聊到我兒子會說愛爸爸、愛媽媽，大家都會嚇到，因為一般小孩只會說愛媽媽，因為爸爸不像媽媽，一直照顧小孩。但我在孩子還沒出生前，就已經和老公討論好「分擔」這件事，因此兒子出生以後，我們按照他幫忙洗澡，我就穿衣服、我餵四餐，他分擔一餐的模式進行。所以老公一直以來都和我一起照顧小孩。一開始他照顧的沒這麼好，我也不會說什麼，畢竟爸爸就是少根筋，例如：兒子整天沒喝奶都和爸爸一起睡覺，從忘記餵食兒子到現在進化到可以周全的顧整天，這都是需要練習的。

但相較之下，還是爸爸比較有多的時間可以做自己的事，而全職媽媽必須在家待命，處理好孩子的所有事情，很多媽媽都為此很憂鬱，因為這是一種很大的束縛和心理的壓力。

除了不間斷照顧小孩的壓力以外，孩子的裡裡外外都需要照料，只要稍有差池，媽媽就容易自責。心理分析學家唐諾創造了「媽媽夠好就可以」的口號，這對媽媽而言也很重要，因為我也是容易自責的媽媽。其實對孩子而言，我們做的夠好就好，不這麼完美也沒關係，媽媽的心態保持愉快會比完美來得重要！

孩子，是兩個人的責任。老公最應該要做的，是一起分擔照顧孩子的工作，即使下了班很累，也可以幫忙孩子洗澡或是看顧孩子，有分擔就會讓老婆心裡好過一點、輕鬆一些，如此一來家庭氣氛會融洽許多。

『照顧小孩真的不是只有媽媽的責任，而是夫妻兩人共同的責任』

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