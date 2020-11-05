伴男友吃燒肉慶生！她桌前「一行為」被分手：哪裡沒面子

▲一名女網友指出，近期和男友到高級燒肉店慶生，但她餐後「一行為」竟被對方狂嫌窮酸，甚至還被男方提出分手。（示意圖／翻攝自Pixabay）

男女成為情侶後，可能會因對方的一句話或一個小動作，而讓彼此的關係產生摩擦。就有女網友指出，近期自己和男友到高級燒肉店慶生，但她餐後「一行為」竟被對方狂嫌窮酸，甚至還被男方提出分手，這就讓她氣喊「真的越想越生氣！」

原PO於臉書粉專《靠北星座》上投稿，表示「男友覺得我讓他丟臉，所以跟我提分手」，她透露前幾天請男友到高級燒肉店慶生，由於當時餐點過多，情侶倆吃飽時桌上還擺滿許多食材，因此她就提議將其打包回家。

然而男友就立馬拒絕，更直呼「打包很丟臉欸！」原PO也回應「不是阿，你都花錢了為什麼不能打包？不打包你要吃嗎？？剩很多你知道嗎？？」但男友認為這樣的舉動十分丟臉，更狠嗆「吃不完就算了阿，你是很窮喔？幹嘛一定要打包？」 原PO火大直呼「這跟窮不窮有關係嗎？？而且這頓飯是花我的錢欸！你吃不完還不讓我打包？真的越想越生氣！！」最後她仍選擇將食物都打包回家，但男友卻整程不開心，更認為原PO讓自己很沒面子，甚至因此提出了分手的要求。

最後，原PO也無奈感嘆，「真的不懂為什麼男人，這麼愛面子？？像我去買東西用優惠卷，他也會覺得很丟臉！！然後罵我貪小便宜？？然後就說要分手…請問大家我這樣做，真的會讓男生沒面子嗎？？」