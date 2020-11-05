浪貓收編3個月「脖子不見還戴放大片」　網笑：開美肌？

這個before與after也差太多了吧！網友酥媽幾個月前在貓咪社團，看見網友分享一隻浪貓的影片突然直覺「牠在我們家會很幸福」，便騎著Ubike到當地找牠，撈回家照顧3個月後，貓咪不僅胖到「沒有脖子」，連眼神都從「無奈」變成「自備放大片」，許多網友看了都笑說：「這個美肌模式開很大！」。

這隻可愛的三花貓叫做「酥酥」，酥媽在臉書社團看到牠的消息後，由於連繫不到原po，只好硬著頭皮從板橋府中騎Ubike到板新站附近尋找，沒想到真的被她找到影片中的背景位置。當時酥媽剛好遇見該地里長，詢問之下得知酥酥已經在這裡流浪很久，於是她拿出肉泥試圖尋找，沒想到才蹲下來看第一台車底，就看到渾身髒兮兮的酥酥躺在那裏睡午覺！酥媽對她喊了一聲「喵」，酥酥立刻醒來對她嗷嗷叫，由於聲音又小又酥麻，因此才為牠取名「酥酥」。

原本只是硬著頭皮帶酥酥回家「暫住一天」，後來就變成「終身定居」（圖／IG@susucat.ss授權提供）

從那天起酥媽每天都去餵牠，附近鄰居表示牠經常四處跟熟人蹭飯，沒想到酥媽才餵過一次就認得她，只要看見她出現就會「嗷嗷嗷」地跑過來。某天下大雨打雷時，酥酥害怕地躲在車底，當下酥媽決定無論如何都要帶牠回家。但由於酥爸家從未養過寵物，被長輩委婉拒絕，當下讓她與酥爸只能一邊找租屋處一邊想辦法說服他們。只是某天又大雷雨，酥媽擔心酥酥躲在某個角落發抖，便揪先生硬著頭皮先將牠帶回家，酥爸也向長輩表示「只是讓牠暫住一晚隔天會找朋友寄放」，沒想到「一個晚上」就變成「終身定居」！