穿新衣服沒洗超可怕？專家曝「有害成分」：會被人體吸收

▲不少人擔心「穿新衣不洗，將會罹癌」，對此，毒物專家招名威提醒，新衣服中含有「甲醛」，被人體吸收後會引發皮膚過敏、搔癢等症狀，也闢謠了「穿新衣會致癌是沒科學依據的，致癌機率非常低」。（示意圖／取自unsplash）

天氣逐漸變涼，許多民眾也紛紛採購新衣，但你是否聽過「穿新衣不洗，將會罹癌」的說法？對此，毒物專家招名威就表示，新衣服中確實含有「甲醛」，被人體吸收後會引發皮膚過敏、搔癢等症狀，但同時也闢謠了「穿新衣會致癌是沒科學依據的，致癌機率非常低」。

招名威日前在臉書粉專發文，表示自己過去就是穿新衣前完全不洗的人，他總以為新衣服一定很乾淨，但其實不然，「新衣服並不像我們想像中一樣的乾淨，買來最好經過水洗再穿」，並要按照正確方式清洗，特別是貼身的衣物。

某年夏天他穿著新衣到校園，不過因為天氣悶熱、空氣品質糟，再加上很潮濕，沒多久新衣完全濕透，當他意識到這件事已來不及，「特別是皮膚和汗腺較豐沛的區域，立刻紅腫開始發癢，且無法停止，愈抓愈癢，沒多久紅斑就跑出來了！」從那次之後，他每件新衣都「非洗不可」。

他提到，說穿了其實就是皮膚的免疫系統被啟動了，主要原因就是「新衣服中的甲醛」，衣服在印染的過程中，需要甲醛來固色和防皺，這其實就是簡單的化學反應，甲醛是一種化學原料，已經反應的甲醛會與衣物纖維結合，固定在衣服材質上，但引發狀況的卻是那些沒有被固定的甲醛，簡稱它們叫「游離」甲醛，而甲醛溶於水，可透過清洗將大部分有害物質清除，但若沒有洗就穿，這些游離甲醛就會溶到汗腋內，間接被人體吸收，引發皮膚過敏、搔癢、皮炎等症狀。