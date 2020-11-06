鍾明軒罵爆《鬼滅》代理商！陳沂PO文怒嗆：看不起風向仔

▲網紅鍾明軒在YouTube發出影片，踢爆本來他獲邀參與中文版配音，卻因高層一句話被取消，讓他氣得在影片最後祝代理商木棉花「儘早倒閉」，對此，陳沂也PO文怒嗆。（左圖，翻攝自鍾明軒臉書／右圖，翻攝自陳沂臉書）

日本超人氣漫畫《鬼滅之刃》的最新劇場版電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》於上月（30）日登上台灣大螢幕，在台上映3天票房也已破億，熱度持續延燒。不過，在昨（5）日，網紅鍾明軒在YouTube發出影片，踢爆本來他獲邀參與中文版配音，角色則為「魘夢」，聲音也都練完了，卻因高層一句話被取消，讓他氣得在影片最後祝代理商木棉花「儘早倒閉」。

鍾明軒在影片中也曝光了當初與木棉花公司行銷部人員的電子郵件內容，和經紀人一同討論後接下合作案，行程表也都出來了，接著試音練習也完成，於9月24日正式錄音，卻在一切都談好、做完後，接到對方通知，合作案突然終止。原因則為老闆不同意，「老闆的左右手，跟總經理是好友，他說我很敏感、有政治立場」，他難過之餘，也「祝福」木棉花公司「儘早倒閉」。

對此，陳沂也PO文怒轟，表示鍾明軒在爆料影片後模糊焦點，說也許他們不喜歡同性戀，不喜歡娘娘腔，所以才取消合作，「不是啊，對方不是說政治敏感嗎」，她也表示，「我必須要幫木棉花講話，公司有政治敏感的考量完全可以理解，鍾明軒在挺小英的時候收穫了很多支持，自然也要承擔沾染政治的結果。跟什麼同性戀娘娘腔無關，就是有些商業不喜歡政治敏感而已」。