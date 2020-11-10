2020年末必收藏！絕美聖誕倒數日曆「水晶球曼哈頓城市」超夢幻

再過一個多月就是聖誕節，除了美妝保養品推出眾多聖誕禮盒，最近也越來越多美食品牌也曝光超有特色的聖誕倒數日曆，讓你在接近聖誕節的每一天都能有不同的驚喜，不自覺就充滿過節氣氛，完全是苦悶上班族的小確幸呀！這次推薦3家知名甜點、咖啡及茶葉推出的專屬聖誕倒數日曆，精緻的設計看了超療癒，不管是交換禮物或送給自己都很合適！

Lady M冬季夢幻聖誕禮盒



來自紐約的精品甜點「Lady M」，在台灣設點開幕後總是人潮滿滿，招牌千層蛋糕不只顏值高，口味更是五星好評。今年聖誕節，Lady M首度與美國同步，在台灣推出「冬季夢幻聖誕禮盒」，以發源地紐約市中心的「曼哈頓麥迪遜大道」作為靈感設計，紅色圓形禮盒配上聖誕樹綠的小抽屜，上頭鑲著金色數字及Logo，而禮盒正中間的水晶球，拉起後可看到超精緻的曼哈頓城市天際線紙雕，特別設計一面為車子行徑，另一面則是行人漫步的景象，讓人幻想自己就身在聖誕節的曼哈頓街頭，夢幻又唯美。

至於內容物則是同集團品牌「Lady Bonbon」的繽紛糖果組，包含彩虹榛果巧克力、法式杏仁巧克力等7種不同口味的巧克力，另外也有草莓、檸檬等水果軟糖，共12種糖果隨機放置24格小抽屜內，讓迎接聖誕節的每一天都充滿驚喜。